¿Y Lainez? Javier Aguirre explica ausencias en la Selección Mexicana

Durante la conferencia de prensa previa al partido amistoso entre la Selección Mexicana y Portugal, el técnico Javier Aguirre aclaró su decisión de no convocar a Diego Lainez, considerado uno de los mejores extremos mexicanos del momento.

La ausencia de Diego Lainez no responde a ningún acto de indisciplina. Así lo dejó claro Javier Aguirre, quien atajó cualquier especulación y puso el foco en decisiones meramente deportivas dentro de la Selección Mexicana.

“Hay bajas, los extrañaremos, pero no podemos depender de nadie. Si no está Juan, vendrá Pedro”, sentenció el técnico, marcando la línea de su proyecto previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026: rotación, competencia interna y prioridad al funcionamiento colectivo por encima de los nombres.

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Aguirre también fue enfático al defender el orden en el vestidor. “No ha habido ni un solo acto de indisciplina desde que llegué a la Selección Mexicana”, afirmó, dejando en claro que el grupo se ha mantenido bajo control durante su gestión. El único caso que rompió esa dinámica fue el de Rodrigo Huescas, quien quedó fuera en convocatorias pasadas tras un incidente por exceso de velocidad, y todo esto fue antes de su lesión.

Fuera de ello, Aguirre reconoció faltas menores dentro de la concentración, como el uso indebido del celular o impuntualidad, situaciones que fueron sancionadas internamente. “Si alguno no está aquí en este momento, es porque como cuerpo técnico queremos ver a otros o necesitamos a otros”, concluyó, dejando claro que las convocatorias responden al presente futbolístico y por decision tecnica.

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La ausencia de Diego Lainez 👀🇲🇽



Javier Aguirre aseguró que en la Selección Mexicana no ha existido ningún acto de indisciplina y explicó que existen algunas ausencias que han sido decisiones técnicas ⚽️#MiSelecciónAzteca



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¿Cuándo y a qué hora es el partido inaugural del Estadio Banorte entre México y Portugal?

El partido de reinauguración del Estadio Banorte entre la Selección Mexicana y Portugal se jugará este sábado 28 de marzo de 2026 a las 19:00 horas (tiempo del centro de México).

La transmisión será por televisión abierta a través de TV Azteca Deportes en el Canal 7, además de nuestro sitio web y app oficial.

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