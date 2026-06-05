Pronósticos del Juego 2 final NBA: ¿Cuál es la HORA EXACTA del juego HOY 5 de junio en Estados Unidos?

Este viernes 5 de junio se llevará a cabo el Juego 2 correspondiente a la gran final de la temporada 2026 de la NBA. Aquí, los Spurs de San Antonio se medirán a los Knicks de Nueva York luego de lo ocurrido en el partido inicial entre ambas instituciones, el cual se dio el pasado miércoles.

Los playoffs de la NBA

Aquí, los Knicks de Nueva York llegarán con una importante ventaja sobre su rival luego de vencerlos en calidad de visitante en el Juego 1 de la final de la NBA por una diferencia de 10 puntos. Por tal motivo, aquí conocerás el pronóstico y el horario de este partido para los Estados Unidos.

¿Quién ganará el Juego 2 de la final de la NBA, según la IA?

De acuerdo con lo establecido por la Inteligencia Artificial Chat GPT, el Juego 2 de hoy viernes 5 de junio podría ser uno de los más reñidos de la serie debido a lo que ambas instituciones se juegan, destacando la obligación de los Spurs de San Antonio por sacar el triunfo.

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Ante tal situación, la herramienta tecnológica establece que los Spurs son medianamente favoritos para imponerse en este compromiso de la NBA. De hecho, destaca que un resultado probable sería 108-102, lo cual sugiere un duelo lleno de dinamismo y espectáculo.

Bajo este contexto, vale decir que la Inteligencia Artificial considera que el disputar el duelo en casa hace favoritos a los de San Antonio; además, espera que Victor Wembanyama no solo iguale los números que tuvo ante los Knicks, sino que pueda superar esta marca hoy mismo.

¿A qué hora es el Juego 2 de la final de la NBA en Estados Unidos?

El Juego 2 de la final de la NBA, a disputarse hoy jueves 5 de junio, se llevará a cabo en el AT&T Center de San Antonio en punto de las 18:30 horas, tiempo centro de México. En Estados Unidos, por su parte, el duelo inicia a las 20:30 horas, ET.