Este es el próximo torneo que México jugará futbol como local y será en 2027

La Selección Nacional de México recibió 13 partidos y gozó de ser local en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. En ese contexto, muchos creían que durante mucho tiempo no iban a volver a ver al equipo azteca en un torneo oficial en territorio mexicano. Sin embargo, todo indica que en el 2027 habría un torneo en suelo nacional que contará con el equipo más querido.

La Selección Mexicana ya tendría definido el siguiente torneo oficial en el que volverá a disputar partidos como local. Tras varios años celebrándose casi por completo en Estados Unidos, todo apunta a que un importante certamen que tendrá a Arabia Saudita y regresaría parcialmente a territorio mexicano en 2027, aunque aún falta el anuncio oficial de la Concacaf.

Fans o Aficion during the match Mexico National (Mexico) and Dominican Republic as part to 2025 Concacaf Gold Cup Group A, at SoFi Stadium, on June 14, 2025 on Inglewood, Los Angeles California, United States.|Adrian Macias/Adrian Macias

El torneo que tendría a México como anfitrión

De acuerdo con información de Luis Castillo, la Selección Nacional jugaría partidos de la Copa Oro 2027 en México. La Federación Mexicana de Futbol habría logrado que parte del torneo se dispute en suelo azteca, poniendo fin a una ausencia de más de dos décadas como sede del campeonato.

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Hasta el momento no se ha confirmado cuántos partidos albergará el país. Tampoco existe certeza sobre si únicamente recibirá encuentros de la fase de grupos o si también será escenario de rondas de eliminación directa. Uno de los inmuebles con mayores posibilidades de recibir partidos es el Estadio Banorte.

Cuatro jugadores mexicanos podrían debutar ante Chequia|Crédito: Selección Mexicana

Rafael Márquez tendría su primer gran torneo oficial en México

Si se confirma el proyecto, la Copa Oro 2027 representará uno de los primeros desafíos importantes para Rafael Márquez como director técnico de la Selección Mexicana. El estratega encabezaría al combinado nacional en un torneo oficial frente a la afición mexicana, tras la salida de Javier Aguirre.

Pasaron más de dos décadas para que México recuperara el torneo

Sería apenas la tercera ocasión en la historia que México recibe partidos de la Copa Oro. La primera ocurrió en 1993, cuando conquistó el título tras vencer 4-0 a Estados Unidos en la final. Diez años después, en 2003, México volvió a organizar encuentros y nuevamente levantó el trofeo al superar a Brasil en tiempos extra.

MEXICO CITY, MEXICO - MARCH 16: An aerial view of Mexico City Stadium on March 16, 2026 in Mexico City, Mexico. The Mexico City Stadium, officially named Estadio Banorte or better known by its former name, Estadio Azteca, was designed by architects Pedro Ramírez Vazquez and Rafael Mijares Alcerreca. Since May 2024, it has been undergoing renovations and it will reopen on March 28th with the friendly match between Mexico and Portugal. The stadium will host the opening match of the 2026 FIFA World Cup, marking its third World Cup appearance. (Photo by Hector Vivas/Getty Images)|Hector Vivas/Getty Images

Concacaf aprovecharía el impulso del futbol en México

Los reportes señalan que la Concacaf busca capitalizar el interés que dejó el Mundial de 2026 en territorio mexicano. La respuesta de los aficionados habría sido un factor importante para devolver parte de la competencia al país azteca.

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Por ahora, la organización del torneo continúa pendiente de confirmación oficial. También falta definir las ciudades, el calendario y las fases que se jugarán en México. De concretarse, la Copa Oro 2027 marcará un antes y un después.

