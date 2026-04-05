Última Hora: Equipo donde se han consagrado jugadores mexicanos en Europa gana su título 27 de Liga

El PSV Eindhoven se ha proclamado oficialmente campeón de la Eredivisie tras una temporada de dominio absoluto, sellando el título con una autoridad pasmosa cuando todavía faltan cinco jornadas para que baje el telón del campeonato en los Países Bajos.

Necaxa 2-1 Mazatlán: Resumen y goles del partidazo en la Jornada 13 del Clausura 2026

Bajo la dirección estratégica de Peter Bosz, el PSV ha firmado una campaña histórica, caracterizada por un futbol ofensivo, una presión asfixiante y una regularidad que dejó sin opciones a sus rivales históricos: el Feyenoord y el Ajax, que ha tenido una de sus peores campeonatos en la historia. Su victoria ante el Utrecht (4-3) este sábado, aunado con el empate sin gole del Feyenoord con el Volendam, devuelve el trofeo a las vitrinas de un club que respira tradición.

PSV: Un legado de éxito junto con jugadores mexicanos

Para el aficionado azteca, este título tiene un sabor especial. El PSV no es un club cualquiera; es, por excelencia, la embajada del futbol mexicano en el Viejo Continente. La historia de este campeonato no se puede contar sin recordar a los jugadores azteca que hoy son leyendas en el conjunto de los Granjeros.

La estirpe comenzó con Carlos Salcido, quien con su solvencia defensiva demostró que el jugador mexicano podía liderar en Europa. A él se unió Francisco "Maza" Rodríguez, formando una muralla inolvidable. Años más tarde, el mediocampo encontró a su "Principito" en Andrés Guardado, cuya jerarquía le valió mosaicos y ovaciones que aún erizan la piel.

No podemos olvidar la elegancia de Héctor Moreno en la central, ni el desequilibrio de Hirving "Chucky" Lozano, quien en sus dos etapas con el club se convirtió en el terror de las defensas rivales. Finalmente, Érick Gutiérrez aportó su visión y temple para consolidar esta relación idílica entre Eindhoven y México que hoy suma un nuevo capítulo dorado.

TE PUEDE INTERESAR:



Aunque el trofeo ya tiene dueño, al PSV le restan cinco partidos que servirán como una gira de celebración. Con el boleto directo a la UEFA Champions League asegurado, el equipo buscará romper récords de puntos y de goleo para cerrar con broche de oro una de las mejores gestiones de su historia moderna.

