Es hijo de una leyenda y trabajó desde pequeño, hoy es una de las figuras de la AAA

Son muchos y muy variados los ejemplos de luchadores que, por ser hijos de leyendas, pensaban que tenían su camino construido en la Lucha Libre Mexicana. Curiosamente, existe un luchador que se salió de este molde y que, con un personaje totalmente distinto, logró ser el rostro de la AAA durante mucho tiempo.

Heredero de una de las dinastías más grandes de México (Los Brazos) Psycho Clown tuvo que superar muchos retos en su vida, desde trabajar desde pequeño hasta tener que cargar con la idea de ser hijo de Súper Porky. Actualmente, el Psicópata del Ring no solo forjó su propio camino, sino que tiene todo para ser una leyenda de la AAA.

Psycho Clown, de trabajar desde pequeño a ser la figura de la AAA

Su camino por la Lucha Libre Mexicana comenzó desde pequeño luego de asistir a los combates de su padre y de los demás integrantes de Los Brazos, por lo que, al iniciar en el profesionalismo, lo hizo con el mote Jr de su padre, un nombre que, sin embargo, no cuajó del todo bien entre los aficionados.

Tiempo después, y ya alejado de Súper Porky, Psycho decidió cambiar al nombre de Kronos, con quien estuvo solo una temporada hasta que surgió la oportunidad de llegar a la AAA pero ahora bajo el nombre de los Psycho Circus, una facción que él lideraba y que, más pronto que tarde, se convirtió en una de las mejores del mundo.

Ya con un nombre establecido, Psycho Clown poco a poco fue teniendo combates individuales de renombre como sus apuestas ante Pagano, Dr Wagner Jr y Texano. Ahora, el Psicópata del Ring puede presumir de estar en Worlds Collide y algunas ediciones de SmackDown con apenas 40 años de edad.

¿Psycho Clown estará en el nuevo videojuego de la WWE?

Por increíble que parezca, Psycho Clown fue uno de los luchadores de la AAA elegidos por la WWE para estar en su nuevo videojuego, el cual se estrena a mediados de este mes. El Psicópata del Ring defiende los colores de la Tres Veces Estelar junto a otros nombres como Mr. Iguana, Lady Flammer y el Hijo del Vikingo.