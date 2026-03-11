Pumas podría quedar fuera de Liguilla; estos son los 3 juegos de pesadilla que enfrentará

Han pasado 10 fechas del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y la realidad es que los Pumas de la UNAM han venido de menos a más en la temporada. De hecho, en estos momentos el conjunto de Efraín Juárez se ubica entre los mejores cinco equipos del campeonato.

Aaron Ramsey llega a Pumas

Pumas, además, es la segunda mejor ofensiva del torneo y uno de los equipos con menos derrotas al sumar solamente un descalabro ante Toluca. No obstante, en las próximas semanas el equipo del Pedregal tendrá tres pruebas realmente complicadas que, de no superarlas, podrían dejarlo fuera de Liguilla.

¿Qué pruebas tendrá que enfrentar Pumas en el Clausura 2026?

Cruz Azul: La Jornada 11 presentará un duelo entre Pumas y la escuadra cementera, mismo que se llevará a cabo este 14 de marzo en CU. Cruz Azul llega como el auténtico líder del campeonato y con solo una derrota, misma que se dio en la Jornada 1 ante León.

América : Si bien los de Coapa no atraviesan por su mejor momento, la realidad es que América es un equipo que se le suele indigestar en demasía a Pumas , aunque un punto a favor de los universitarios es que el juego será en CU el sábado 21 de marzo.

: Si bien los de Coapa no atraviesan por su mejor momento, la realidad es que América es un equipo que se le suele indigestar en demasía a , aunque un punto a favor de los universitarios es que el juego será en CU el sábado 21 de marzo. Chivas: Para la Jornada 12 los capitalinos viajarán al estado de Jalisco para medirse nada más y nada menos que a las Chivas del Guadalajara, tercer lugar en la tabla general con solamente dos derrotas y con un estilo de juego que podría complicarlos en demasía el próximo domingo 5 de abril.

¿Con cuántos puntos accedes a la Liguilla del Clausura 2026?

Con un nuevo cambio de formato en donde únicamente accederán los primeros ocho lugares de la tabla general, vale decir que la media para superar la temporada regular en el Clausura 2026 podría ser de 25 a 27 unidades. En estos momentos Pumas cuenta con 19 puntos, por lo que está cerca de lograr el tan ansiado pase a la Fiesta Grande.