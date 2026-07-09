Pumas UNAM podría perder a su mejor jugador a manos del Manchester United

Mientras un ex Pumas UNAM llegó al América, ahora Pedro Vite volvió a colocarse en el centro de la atención durante el mercado de fichajes. En las últimas horas surgió una versión que vincula al mediocampista con un grande de la Premier League. Los universitarios podrán perder a una de sus piezas más importantes.

Pedro Vite, mediocampista de 24 años, apareció nuevamente en el radar europeo tras su participación con Ecuador en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. De acuerdo con el diario ecuatoriano Expreso, Manchester United sigue de cerca su situación y mantiene un monitoreo sobre el futbolista de cara a la próxima temporada.

Pumas UNAM podría perder a su mejor jugador

El interés del club inglés todavía se encuentra en una etapa de seguimiento. Según el reporte, Manchester United ya observaba al volante antes del Mundial y ahora reforzó ese seguimiento. La salida de Casemiro rumbo al Inter Miami abriría la necesidad de incorporar un mediocampista, situación que mantiene a Vite entre los nombres considerados.

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Pumas no cerró la puerta a una posible transferencia. La directiva auriazul escucharía propuestas siempre que se acerquen a los 10 millones de dólares, cifra con la que estaría valuado el ecuatoriano. Ese monto permitiría al club buscar un reemplazo en caso de concretarse una venta durante el mercado europeo.

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Pedro Vite llamó la atención tras el Mundial

El ecuatoriano llegó a Pumas procedente de Vancouver Whitecaps y rápidamente se ganó un lugar como titular. Durante la temporada pasada fue uno de los futbolistas más constantes del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Liga BBVA MX. Ese rendimiento hace que lo busque el United y que también haya sonado el Aston Villa como interesado.

Pedro Vite: sus números con Pumas UNAM

Desde su llegada al conjunto universitario, Pedro Vite acumula 43 partidos oficiales. En ese periodo registró cuatro goles y dos asistencias, cifras destacadas para un mediocampista de características defensivas. El mediocentro de 24 años tiene contrato hasta 2029.

Crédito: Mexsport

Antes de vestir la camiseta auriazul también pasó por Independiente del Valle y Vancouver Whitecaps. Mientras tanto, el interés del Manchester United permanece en la fase de sondeos y todavía no existe una oferta formal.

