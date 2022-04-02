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Fútbol

Qatar no inaugurará su Mundial; abre Senegal vs Países Bajos

Pese a que la costumbre es que el país organizador abra el telón de su Mundial, en Qatar 2022 será diferente, pues abre el Senegal vs Países Bajos

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Escrito por: Azteca Deportes

La selección de Qatar, contrario a lo que estamos acostumbrados a ver, no abrirá el telón de su Mundial, pues una vez que se han dado a conocer los horarios oficiales de todos los partidos tras el sorteo, de ha dado a conocer que abre el Senegal vs Países Bajos.

Los organizadores del Mundial anunciaron que habría una serie de reacomodos en cuanto a los horarios de los partidos en la Fase de Grupos, pues al no saber cómo quedarían conformados los grupos, todo era ‘un boceto’.

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¿Por qué Qatar no abrirá en su Mundial?

Como se comenta, en Qatar 2022 se estaba a la espera de saber el acomodo de los grupos para definir sus horarios, pues hay algunos intereses externos que dan rumbo a cómo se jugarán.

Los partidos más interesantes pasan al llamado ‘horario estelar’, que es más tarde para que tengan mayor audiencia, no sólo en el país anfitrión, sino que a lo largo de todo el mundo.

Así se vivió el sorteo de Qatar 2022, en donde se definieron los grupos para la Copa del Mundo.
Así se vivió el sorteo de Qatar 2022, en donde se definieron los grupos para la Copa del Mundo.|Reuters

Es por ello que aunque el Senegal vs Países Bajos pinta para ser un partidazo, será el tercer partido que se juegue el próximo 21 de noviembre, pues hay otros dos que se juegan antes.

Todos los horarios expresados serán en hora local de Qatar. El día arranca con el Senegal vs Países Bajos a las 13:00 hrs (4:00 am tiempo de México), sigue el Inglaterra vs Irán a las 16:00 hrs (7:00 am tiempo de México), ahora sí debuta Qatar ante Ecuador a las 19:00 hrs (10:00 am tiempo de México) y cierra el Estados Unidos vs el Repechaje de UEFA a las 22:00 hrs (1:00 pm tiempo de México).

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Es un tanto extraño que el país anfitrión no abra el Mundial de futbol, pero en ocasiones los intereses económicos y comerciales hacen que todo cambie, por lo que así es como será el primer día en Qatar 2022.

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