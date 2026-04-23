Daño colateral inesperado: ahora Club América necesita estos resultados para clasificar a la Liguilla del Clausura 2026

Club América parece haber encontrado su mejor versión en el final de la Fase Regular del Clausura 2026. Los azulcremas arrastran dos victorias consecutivas tras el reciente triunfo contra Club León en la Jornada 16, pero aún así no lograron sellar su clasificación a la Liguilla de la Liga BBVA MX. Los dirigidos por André Jardine deberán jugársela en la última jornada que se llevará a cabo el próximo fin de semana.

La victoria de Mazatlán sobre Toluca y el empate sin goles entre Atlas y Tigres dejaron al América en una situación complicada. Con estos resultados, las Águilas deberán sumar puntos de forma obligada en la última fecha para asegurar su presencia en la Fiesta Grande. Cualquier otro resultado podría poner en peligro su lugar entre los mejores ocho de la tabla general del Clausura 2026.

Cabe recordar que el América se enfrentará a Atlas en la Jornada 17. En caso de sufrir una derrota, hay altas probabilidades de que sea superado en la tabla de posiciones y así quedar fuera de la Liguilla. En estos momentos, los de Coapa se ubican en la sexta posición con 25 puntos, pero los Zorros están muy cerca con 23 unidades. Una derrota ante ellos dejaría al combinado azulcrema por detrás.

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Pero eso no es todo, ya que tanto Tigres como Tijuana y León cuentan con 22 puntos en la tabla general y podrían igualar la marca de las Águilas, desplazándolo fuera de posiciones de clasificación a la Fase Final. De todos modos, el equipo de Jardine sigue dependiendo de sí mismo y, si mantiene el nivel demostrado en los partidos recientes, podrá tener su lugar en la Fiesta Grande.

|X: Club América

América depende de sí mismo

Un simple empate clasificará al América a la siguiente ronda de la Liga BBVA MX. Incluso si logran vencer a Atlas y si Toluca no consigue el triunfo en la Jornada 17, el combinado azulcrema escalará hasta la quinta posición de la tabla general. Cabe recordar que la ubicación en la Fase Regular es importante para definir los partidos de local. De esta manera, es muy difícil que las Águilas no estén presentes en la Liguilla.

El equipo de Jardine jugará contra los rojinegros este próximo sábado 25 de abril. Será el partido correspondiente a la Jornada 17 del Clausura 2026 y está estipulado para comenzar a las 21:00 horas (tiempo Centro de México). América recibirá a Atlas en el Estadio Banorte y buscará sellar su clasificación a la siguiente ronda en la última fecha.

