Esto es lo que se espera de Isaac del Toro en el Tour de Francia 2026

El ciclista mexicano Isaac del Toro ha vuelto a la máxima categoría de este deporte luego de algunos meses fuera de competición tras una dolorosa lesión que le impidió estar en algunos torneos, aunque todo está listo para que forme parte del mágico Tour de Francia.

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El Tour de Francia es considerado el mejor evento en la historia de este deporte, motivo por el cual su equipo, UAE Team Emirates, confía plenamente en que Isaac del Toro pueda dar mucho de qué hablar en este escenario. Ahora bien, ¿qué se espera del nacido en Ensenada?

¿Qué se espera de Isaac del Toro en el Tour de Francia?

Lo primero a tener en cuenta es que Isaac del Toro inició este año como el tercer mejor ciclista de la actualidad, hecho que logró mejorar al ser el segundo durante unas semanas. No obstante, tras su lesión y la incompetitividad que tuvo dejó de formar parte de los tres mejores rumbo al Tour de Francia.

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Ante esta situación, Isaac del Toro entiende que si tiene una participación magistral en el Tour de Francia podría volver al Top3 y asegurar un escenario en donde sea uno de los mejores del mundo, así como un elemento a seguir para su respectivo equipo, UAE Team Emirates.

Otro punto a considerar es que el Tour de Francia puede significar un torneo importante en la consigna de Isaac del Toro por ser la mejor joya juvenil en la historia actual del ciclismo, por lo que este campeonato podría ser el más importante en su corta, pero fructífera carrera.

¿Cuándo inicia el Tour de Francia 2026?

Ten en cuenta que el Tour de Francia comenzó este sábado 4 de julio para finalizar el 26 del mismo mes. Se trata de la edición número 113 y comenzará de forma oficial en el Grand Départ en la ciudad de Barcelona, por lo que Isaac del Toro es uno de los favoritos al título.

