Pocos conocen al hijo de Antonio Mohamed que jugó en la Liga BBVA MX y ahora trabaja con su padre

Antonio “Turco” Mohamed construyó un legado importante dentro de la Liga BBVA MX, habiendo dejado su huella en varios clubes del país. Actualmente, forma parte de los banquillos del Toluca, donde recientemente se consagró campeón de la Concacaf Champions Cup. A pesar de ser un referente dentro del balompié nacional, pocos conocen a su hijo Shayr Mohamed, quien trabaja con él como asistente técnico.

Quién es Shayr Mohamed, el hijo del Turco Mohamed

Para conocer la historia de Shayr, primero hay que remontarse a años atrás cuando aún era futbolista profesional. Nacido el 4 de abril del 2000 en San Pedro Garza García, Nuevo León, comenzó con su carrera futbolística en Rayados de Monterrey alrededor del año 2015. Posteriormente, pasó por las categorías juveniles de Huracán, club en el que su padre es considerado un referente, y permaneció en Argentina entre 2016 y 2019.

También formó parte de las fuerzas básicas de Atlético de San Luis y regresó a Rayados durante el 2020. Más adelante se unió a las formativas de Xolos de Tijuana, jugó para Cancún FC en la Liga Expansión MX y, finalmente, decidió ponerle punto final a su carrera en Arsenal de Argentina. El joven Shayr Mohamed se retiró del futbol con apenas 22 años de edad al ver que su camino se dificultaba cada vez más.

Por qué se convirtió en auxiliar de Antonio Mohamed

Luego de dejar el futbol, Shayr comenzó a estudiar para ser entrenador. El propio Turco Mohamed explicó en 2023 que su hijo había entendido que no tendría continuidad como futbolista y que ya se encontraba realizando el curso de director técnico.

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Su primera oportunidad llegó en abril de 2023, cuando se incorporó a Pumas como segundo auxiliar. En aquel cuerpo técnico trabajó junto a Gustavo Lema, Carlos Claudio Kenny, Julio Hezze, Matías Lema y Franco Amoroso.

Posteriormente, Shayr se sumó al cuerpo técnico de Toluca en diciembre de 2024, luego de que su padre fuera contratado para reemplazar a Renato Paiva. Lo cierto es que no existe información precisa que explique qué función concreta (analista táctico, de video, etc) tiene Shayr como asistente técnico.

Shayr Mohamed, hijo y asistente técnico del Turco Mohamed|Crédito: MEXSPORT

El insólito debut de Shayr Mohamed en la Liga BBVA MX

Su presentación profesional ocurrió el 22 de agosto de 2020. Antonio Mohamed lo mandó al campo al minuto 90 del partido entre América y Monterrey, disputado en el Estadio Azteca.

Shayr sustituyó a Rogelio Funes Mori cuando Rayados ganaba 3-1. Sin embargo, solamente permaneció 42 segundos en el terreno de juego: recibió una tarjeta roja directa por una entrada sobre Sergio Díaz.

La expulsión fue registrada como la más rápida sufrida por un jugador durante su debut en la historia de la Liga BBVA MX. El reporte oficial de Rayados confirma que ingresó al minuto 90 y fue expulsado en el 92, aunque diversos medios contabilizan que fueron 42 segundos.

Pese a ese comienzo, volvió a recibir oportunidades. Las bases consultadas le atribuyen tres partidos y cerca de 46 minutos en la Liga BBVA MX con Monterrey, sin goles ni asistencias. Además, disputó cuatro encuentros con Cancún FC, acumulando aproximadamente 71 minutos.