Quiere ser la figura del Club América: el secreto de Brian Rodríguez para brillar en el Apertura 2026
El Rayito Rodríguez del Club América espera tener un gran torneo en este semestre
El Club América busca iniciar el Apertura 2026 con refuerzos y ya contrató a un ex Pumas. En tanto, dentro de la plantilla tiene a un histórico que quiere brillar en el próximo torneo: Brian Rodríguez. El delantero uruguayo tiene un secreto para destacar.
Después de disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026™, en una entrevista con Vogue, Brian Rodríguez explicó cuál considera que es la clave para sostener un alto nivel. El punta uruguayo señaló que el rendimiento depende de la disciplina diaria, la repetición de movimientos, la preparación mental y el cuidado permanente del cuerpo.
El secreto para que el Club América tenga a Brian Rodríguez en su mejor nivel
Rodríguez aseguró que el aspecto mental tiene un peso decisivo dentro del futbol profesional. Explicó que, por su posición, cada acción exige tomar decisiones en cuestión de segundos. Para el Rayito, mantener la mente despejada es la clave.
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El atacante también rechazó la idea de que el talento sea suficiente para competir al máximo nivel. Consideró que muchos futbolistas poseen condiciones similares, pero que la diferencia aparece en quienes mantienen la constancia en las prácticas.
Brian Rodríguez apuesta por hábitos simples para rendir al máximo
En la misma conversación, Rodríguez explicó que su recuperación no depende de métodos complejos. Prefiere descansar, hidratarse correctamente y cuidar su cuerpo después de cada partido. También considera que dormir bien es fundamental.
Antes de cada compromiso busca tranquilidad, concentración y música para preparar la mente. Tras los encuentros evita quedarse demasiado tiempo pensando en el resultado. Si gana, disfruta el momento. Si pierde, analiza lo ocurrido y cambia el foco.
Los números de Brian Rodríguez con el Club América
Fichado en agosto de 2022, el Rayito ha destacado en el Nido de Coapa. El delantero de 26 años arribó por 6 millones de euros desde LAFC y desde entonces ha logrado grandes cosas. Brian Rodríguez tiene estos números en el Club América:
- Partidos jugados: 151
- Encuentros como titular: 90
- Goles convertidos: 38
- Asistencias aportadas: 25
- Títulos: 5 (Liga MX Apertura 2023, Clausura 2024, Apertura 2024, Campeón de Campeones 2024, Supercopa 2024).