¡RAFA MÁRQUEZ EN EXCLUSIVA! Habla de su NUEVO RETO con la Selección Mexicana
¡COMIENZA UNA NUEVA ERA! Rafa Márquez habla EN EXCLUSIVA con Christian Martinoli y David Medrano sobre el reto de dirigir a México, sus objetivos y lo que viene para la Selección Mexicana. 🇲🇽⚽
¡RAFA MÁRQUEZ EN EXCLUSIVA!
Rafa Márquez habla con Christian Martinoli y David Medrano sobre su nuevo reto al frente de la Selección Mexicana. El histórico capitán mexicano revela sus objetivos, su visión y lo que espera conseguir en esta nueva etapa como entrenador de México.