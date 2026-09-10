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¡RAFA MÁRQUEZ EN EXCLUSIVA! Habla de su NUEVO RETO con la Selección Mexicana

¡COMIENZA UNA NUEVA ERA! Rafa Márquez habla EN EXCLUSIVA con Christian Martinoli y David Medrano sobre el reto de dirigir a México, sus objetivos y lo que viene para la Selección Mexicana. 🇲🇽⚽

¡RAFA MÁRQUEZ EN EXCLUSIVA!

Rafa Márquez habla con Christian Martinoli y David Medrano sobre su nuevo reto al frente de la Selección Mexicana. El histórico capitán mexicano revela sus objetivos, su visión y lo que espera conseguir en esta nueva etapa como entrenador de México.