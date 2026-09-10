¡ESTE ES EL EQUIPO DE RAFA MÁRQUEZ! Conoce al cuerpo técnico de la Selección Mexicana
¡RAFA YA TIENE A SU EQUIPO! Fueron presentados los integrantes del cuerpo técnico que acompañarán a Rafa Márquez en su nueva etapa al frente de la Selección Mexicana. ¿Quiénes serán sus hombres de confianza?
¡ESTE ES EL EQUIPO DE RAFA MÁRQUEZ!
Rafa Márquez ya tiene definido a su cuerpo técnico para comenzar una nueva etapa al frente de la Selección Mexicana. Conoce a los integrantes que acompañarán al histórico capitán mexicano en este nuevo desafío como entrenador de México.