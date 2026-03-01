CONFIRMADO: La figura mundial que idolatra a Alexis Vega

El extremo brasileño del conjunto del Barcelona, Raphinha, sorprendió en un reciente video al señalar que Alexis Vega es, para él, el mejor futbolista mexicano. El atacante culé fue cuestionado sobre sus jugadores favoritos de distintos países y no dudó en mencionar al capitán del Toluca como su referente en México.

En la dinámica, Raphinha también eligió a Sergio Busquets como su jugador predilecto de España, a Lionel Messi de Argentina, a Frank Lampard de Inglaterra y a Ronaldinho de Brasil, entre otros nombres que marcaron su trayectoria futbolística. La mención a Alexis Vega genera eco en la Liga BBVA MX, pues el delantero escarlata se encuentra en proceso de recuperación y su regreso es esperado con ansias por la afición choricera y por el técnico de la Selección Mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre.

Temporada de Raphinha en Barcelona

El brasileño atraviesa un buen momento con el conjunto blaugrana en el Clausura europeo. En la temporada 2025/26, Raphinha suma 13 goles y 5 asistencias en 24 partidos oficiales, destacando sus 8 anotaciones en LaLiga y 4 más en la Supercopa de España, donde fue pieza clave para el título culé. Su rendimiento lo ha consolidado como uno de los extremos más desequilibrantes del equipo dirigido por Hansi Flick.

¿Cuándo regresa Alexis Vega con Toluca?

Por su parte, Alexis Vega no disputa un partido oficial desde la final del Apertura 2025, en la que Toluca se coronó bicampeón frente a Tigres. Tras someterse a una artroscopia en la rodilla derecha en enero, el atacante mexicano está listo para reaparecer en el Clausura 2026. Su regreso está programado para la Jornada 9 ante Pumas en el Estadio Olímpico Universitario este martes 3 de marzo, según información de David Medrano.

El técnico Antonio Mohamed ha sido cauteloso con su recuperación, pero todo apunta a que Vega estará disponible al menos en la banca, con posibilidades de sumar minutos frente a los universitarios. La expectativa es alta, pues Toluca busca mantener protagonismo en el torneo y contar nuevamente con su capitán será un impulso anímico y futbolístico.

