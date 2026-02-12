Es la figura de la Selección Mexicana, pero será reemplazado por un norteamericano en su club

Estamos a unos meses para que se lleve a cabo la Copa Mundial de la FIFA 2026 , un evento de gran magnitud en el que la Selección Mexicana hará su debut en la cancha del Estadio Azteca el próximo jueves 11 de junio, esto luego de que se mida a la escuadra de Sudáfrica como ocurrió en 2010.

Entrevista exclusiva con Raúl Jiménez previo a México vs Ghana

Ante esta situación, vale decir que la Selección Mexicana tiene como figura principal a Raúl Jiménez, quien ha sumado muchos minutos en la temporada actual con el Fulham pero que, sin embargo, podría ser reemplazado al término de la campaña por un jugador que representa a los Estados Unidos.

¿Qué jugador podría reemplazar a Raúl Jiménez en el Fulham?

Fue el 25 de julio del 2023 cuando Raúl Jiménez firmó un acuerdo por dos años con el Fulham, mismo que se extendió durante una temporada más gracias a su rendimiento en el campo y que, en esencia, concluiría a mediados de este año; es decir, una vez terminada la temporada en la Premier League.

🚨⚫️⚪️ Fulham have agreed €37m package with PSV Eindhoven for Ricardo Pepi!



All agreed also on personal terms. 🇺🇸



Final step needed: PSV looking for replacement on the market. pic.twitter.com/gSTPqSCWAw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 1, 2026

Para ese momento Raúl Jiménez tendrá 35 años de edad, por lo que todo haría indicar que el cuadro inglés no lo renovará considerando que Rodrigo Muniz ya se encuentra recuperado de su lesión y que el conjunto de la primera división ya vislumbró a su reemplazo, el cual es considerablemente menor.

Y es que, en las últimas semanas, se habló de la posibilidad de que Ricardo Pepi llegue al Fulham para la próxima temporada procedente de la Liga de los Países Bajos. Dicho lo anterior, y a falta de un anuncio oficial por parte del club, todo haría indicar que el seleccionado de los Estados Unidos de 23 años será el reemplazo de Raúl, quien con ello podría volver a la Liga BBVA MX con el América.

¿Cuántos goles tiene Raúl Jiménez con la Selección Mexicana?

Gracias a formar parte de la Selección Mexicana durante más de una década, Raúl Jiménez puede presumir formar parte de los mejores cinco goleadores en la historia del cuadro nacional. Y es que, desde su debut en el combinado azteca en 2013, el canterano azulcrema registra 44 goles en 123 partidos.