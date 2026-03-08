Fue de lo mejor de México en 2025, pero hoy fue el peor jugador del Clásico Regio con Rayados: “Muy malito”

El Clásico Regio se definió en los últimos minutos y Tigres se quedó con la victoria de forma agónica gracias al gol del histórico André-Pierre Gignac. Rayados no tuvo el mejor de sus partidos y estuvo lejos de dañar la portería de Nahuel Guzmán, sin embargo, hubo un futbolista que decepcionó a muchos con su rendimiento durante el encuentro de la Jornada 10 del Clausura 2026.

Se trata del juvenil Iker Fimbres, mediocampista que tuvo un 2025 excelente defendiendo la camiseta de la Selección Mexicana Sub-20, además de haber tenido un inicio prometedor con Monterrey. Sin embargo, el duelo ante Tigres fue el peor del año, según los datos ofrecidos por SofaScore. La plataforma posicionó al jugador de 20 años como el peor del partido con una valoración de 5.9 sobre 10.

Iker Fimbres durante el Clásico Regio del Clausura 2026|Crédito: Liga BBVA MX / X

Los aficionados notaron el mal encuentro de Fimbres, por lo que en redes sociales, muchos se tomaron la molestia de hacérselo saber. “Iker Fimbres muy malito, vive del gol que le metió a Nahuel de afuera del área”, fue lo que expresó un aficionado en X. De todos modos, gran parte de los fanáticos atribuyen la derrota en el Clásico Regio a Nicolás Sánchez, nuevo entrenador de La Pandilla, quien alineó a varios juveniles para enfrentar a los universitarios.

TE PUEDE INTERESAR:



Las estadísticas del partido de Iker Fimbres contra Tigres

El mediocampista registró un 76 por ciento de efectividad en los pases, 14 posesiones perdidas, 0 regates completados, 0 tiros, 0 entradas ganadas, solo un 12 por ciento de efectividad en duelos y fue regateado en 1 ocasión. Estos datos demuestran que el juvenil tuvo una noche para el olvido en El Volcán, pero pese a ello, la afición reconoce su intensidad a la hora de defender la camiseta de Rayados.

Rayados volverá a ver acción entre semana

Luego del traspié sufrido en el Clásico Regio, el conjunto regiomontano deberá volver a jugar este próximo martes 10 de marzo. Rayados recibirá a Cruz Azul en el Estadio BBVA para disputar el juego de ida de los Octavos de Final de la Copa de Campeones de la Concacaf 2026. El duelo está estipulado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo Centro de México) y será una nueva prueba de fuego para el técnico Sánchez.

