Benzema revela el dilema de Mbappé en el Real Madrid

El fichaje de Kylian Mbappé por el Real Madrid fue uno de los bombazos del mercado de fichajes. Sin embargo, el rendimiento del francés no ha sido el esperado y las críticas no se han hecho esperar. Ahora, su excompañero de la selección francesa Karim Benzema ha arrojado luz sobre las posibles razones detrás de este bajo rendimiento.

En una reciente entrevista, Karim Benzema, leyenda del Real Madrid, ha analizado la situación de Kylian Mbappé y ha señalado que el francés está enfrentando dificultades para adaptarse a su nuevo rol en el equipo. Según Benzema, el problema radica en que Mbappé no es un delantero centro nato y que su mejor posición es la de extremo izquierdo, una posición que ya está ocupada por Vinícius Junior.

Kylian Mbappé no es delantero centro natural

“El problema para mí es que Mbappé no es delantero centro. Cada vez que juega con Francia de ‘9' no está bien, no es su posición”, afirmó Benzema. El francés destacó la importancia de Vinícius en el extremo izquierdo y la dificultad de encontrar una solución que satisfaga a ambos jugadores.

Benzema también hizo hincapié en la presión que existe en el Real Madrid y cómo esta puede afectar a los jugadores. “No metes un gol en dos o tres partidos y te van a matar. Tiene que aprender a vivir eso”, señaló el exmadridista.

La competencia entre Mbappé y Vinícius

Las declaraciones de Benzema ponen de manifiesto un problema que ha estado presente desde la llegada de Mbappé al Real Madrid. La falta de un nueve centro puro y la competencia con Vinícius Junior han generado una situación incómoda para el francés.

Si bien Mbappé ha demostrado su calidad como goleador, su rendimiento en el Real Madrid ha estado por debajo de las expectativas. La presión de jugar en un equipo tan grande y la necesidad de adaptarse a un nuevo sistema de juego han sido factores que han influido en su rendimiento.

El futuro de Kylian Mbappé en el Real Madrid no se ve al momento brillante, pero el francés tiene la calidad para convertirse en uno de los mejores jugadores del mundo, pero necesita encontrar su lugar en el equipo. La decisión de Carlo Ancelotti será clave para solucionar este problema y sacar el máximo partido a ambos jugadores.