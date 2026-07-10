3 razones por las que Gabriel Milito ya no quiso a Gilberto Sepúlveda en Chivas

Una de las noticias más destacadas de esta semana dentro de la Liga BBVA MX es la salida de Gilberto Sepúlveda de las Chivas del Guadalajara, esto después de no tener minutos en el torneo anterior y de dejar de ser importante en el esquema del técnico argentino Gabriel Milito.

Resumen Tigres 1-1 Chivas| Jornada 5, Apertura 2024

Todo indica que Gilberto Sepúlveda disputará el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX como nuevo jugador de Juárez, terminando así su etapa en el Rebaño Sagrado. Ante tal situación, no está de más conocer cuáles fueron las razones por las cuales el Tiba no convenció al técnico de Chivas.

3 razones por las que Gilberto Sepúlveda no seguirá en Chivas

Poca participación con el balón: A diferencia de lo que ocurre con los defensas titulares de Chivas, Sepúlveda nunca se caracterizó por tener un sólido trato con el balón, hecho que pudo haber afectado su titularidad en el esquema del argentino Gabriel Milito.

🚨 EL TIBA SEPÚLVEDA SALE DE CHIVAS 🐐➡️



Gilberto “Tiba” Sepúlveda se va del Rebaño para jugar a préstamo por un año con Bravos de Juárez. ⚽



El defensor buscará recuperar minutos, confianza y ese nivel que en algún momento lo hizo ser uno de los centrales mexicanos más… pic.twitter.com/Tzm711bJ2D — Historia Chivas (@Historia_Chivas) June 28, 2026

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La forma en cómo defiende Chivas: Otro punto a destacar es que el Rebaño Sagrado suele defender muchos metros adelante de su portería, por lo que la velocidad en sus defensores es un hecho vital, requisito en el que el Tiba Sepúlveda nunca llegó a ser reconocido.

Otro punto a destacar es que el Rebaño Sagrado suele defender muchos metros adelante de su portería, por lo que la velocidad en sus defensores es un hecho vital, requisito en el que el nunca llegó a ser reconocido. No rompía las líneas al ataque: A diferencia de lo que suelen hacer elementos como Diego Campillo y Daniel Aguirre, Gilberto nunca se destacó por romper las líneas al ataque para tener superioridad en el campo rival, hecho que pudo haber frenado su evolución en el equipo.

¿Quiénes serán los defensores de Chivas para el siguiente torneo?

Luego de confirmarse las bajas del Tiba Sepúlveda y Miguel Tapias, vale decir que las Chivas de Gabriel Milito mantendrán la esencia que los caracterizó el torneo pasado con una línea de tres al fondo, misma que estará comandada por Daniel Aguirre, Hugo Campillo y José Castillo Pérez.