Las razones por las que Isaac del Toro es el mejor ciclista de la historia

El ciclismo mundial atraviesa una nueva era de figuras jóvenes que desafían los registros históricos. En ese escenario hay un nombre que destaca con fuerza: Isaac del Toro. Con apenas 22 años, el bajacaliforniano no solo se ha consolidado como el mejor ciclista del país, sino que también ha irrumpido en la élite internacional con actuaciones que lo colocan entre las grandes figuras de la disciplina.

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Su crecimiento en el ciclismo ha sido tan vertiginoso como contundente. Integrante del poderoso UAE Team Emirates, Del Toro alcanzó el segundo puesto del ranking mundial de la UCI en febrero de 2026. Así superó a referentes consolidados como Jonas Vingegaard.

Récords y títulos de Isaac del Toro en el ciclismo

El palmarés de Isaac del Toro en sus primeros años como profesional ya es suficiente para ubicarlo entre los nombres más destacados del ciclismo moderno. En 2026 ha firmado una temporada memorable al conquistar dos competencias clave del calendario World Tour: el UAE Tour (donde se convirtió en el primer mexicano y el campeón más joven de la historia) y la Tirreno-Adriático (una de las carreras más prestigiosas del calendario europeo).

A estos logros se suma su histórico subcampeonato en el Giro de Italia 2025. Allí se convirtió en el primer ciclista mexicano en subir al podio de una Gran Vuelta. Además, también se coronó en la Vuelta a Burgos.

Con 26 victorias como profesional, el joven deportista ya supera los registros que tenía Tadej Pogačar a la misma edad. Su éxito lo convierte en un corredor completo y difícil de igualar.

Isaac del Toro es el mejor ciclista mexicano de la historia

Más allá de los números, lo que posiciona a Isaac del Toro en la conversación histórica es su impacto en el ciclismo latinoamericano. Nunca antes un corredor mexicano había alcanzado tal nivel de competitividad en el circuito europeo ni había logrado resultados tan consistentes en competencias de primer nivel.

Especialistas y analistas del ciclismo internacional coinciden en que su progresión lo perfila como futuro contendiente al Tour de Francia. Allí podría asumir un rol protagónico incluso compartiendo equipo con figuras como Pogačar.

Además, su posición en el ranking UCI no solo refleja su rendimiento individual, sino que también tiene un impacto directo en el desarrollo del ciclismo en México. Así es como está abriendo puertas para nuevas generaciones y también está fortaleciendo las aspiraciones del país en competencias como los Juegos Olímpicos.