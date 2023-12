Real Madrid pone en peligro el liderato de La Liga española

El mexicano Andrés Guardado tuvo minutos en el encuentro entre Real Betis y Real Madrid en el estadio Benito Villamarín, el cual terminó empatado a un gol donde el inglés Jude Bellingham firmara el 0-1 a los 53 minutos tras una buena definición ante el meta portugués Rui Silva y que, trece después, Aitor Ruibal lanzara un espectacular disparo desde fuera del área que significó el definitivo 1-1.

Guardado entró de cambio al minuto 70 entrando en el lugar de Sergi Altimira y como es una de sus características, el mexicano luchó en cada jugada para su equipo.

Real Madrid llegó al partido ante Betis con 7 bajas

El conjunto madrileño volvió a fallar en la capital andaluza, después de que su visita al estadio Ramón Sánchez-Pizjuán para medirse al Sevilla también acabara con empate a un tanto, y ahora el Girona tiene la oportunidad de tomar el liderato si gana el domingo como visitante al Barcelona.

El Real Madrid afrontó la defensa del liderato en esta jornada 16 con la ya recurrente plaga de lesiones, con hasta siete bajas al sumarse Dani Carvajal esta semana a las de Thibaut Courtois, Eder Militao, Aurélien Tchoauméni, Eduardo Camavinga, Vinícius Junior y Arda Güler.

Pese a ello, el equipo del italiano Carlo Ancelotti había aguantado bien estas circunstancias adversas y llegó a Sevilla con cinco triunfos consecutivos, tres en LaLiga y dos en la Champions League, para mantener la racha ante un Betis que solo había cedido dos empates en las siete citas que sumaba ante su afición en este torneo.

El brasileño Rodrygo fue el jugador más peligroso del Real Madrid en la primera parte donde Bellingham se vio algo intermitente.

Jude Bellingham llega a 12 goles en LaLiga española

La segunda parte se inició con el susto que Isco, el mejor hombre del Betis, le dio a Lunin tras un buen pase de Ayoze, pero la réplica llegó muy poco después, a los ocho minutos de la reanudación. Un gran pase al hueco de Brahim no lo desaprovechó Bellingham para poner el 0-1, su gol 12 de la temporada, y confirmar que es la gran sensación con su facilidad para marcar.

El Betis no tuvo más remedio que dar un paso adelante y meterle velocidad a su juego, algo que le dio resultado con un disparo de Aitor Ruibal desde fuera del área, un gol que llegó trece minutos después del madridista y que abrió un nuevo encuentro.En la fase final del choque, los locales redoblaron su confianza en no salir de vacío del Villamarín y los visitantes no estuvieron tan fluidos para hacer daño, por lo que el marcador ya no se movió, aunque un remate de Isco en el minuto noventa acabó con el balón en el poste dándole un gran susto al técnico Ancelotti.

