Santi Gimenez llegó a México y mostró a un inesperado acompañante

El delantero mexicano Santiago Gimenez llegó a México este martes procedente de Italia; en breve se sumará a la concentración de la Selección a 16 días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. A su arribo se le vio acompañado de un curioso e inesperado acompañante.

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Santi Gimenez apenas terminó la temporada con el Milan y ya viajó y reporta con el cuadro de Javier Aguirre, dejando de lado días de descanso o vacaciones para enlistarse lo más pronto al grupo que trabaja en el Centro de Alto Rendimiento que desde el 6 de mayo recibió a los convocados procedentes de la Liga MX.

Este mismo martes la Selección había adelantado que Santi reportaría con el resto de los seleccionados, pero el atacante del Milan difundió una foto en sus redes sociales en la que se le ve arribando a México justo en la zona en la que se recogen las maletas en la Terminal 2.

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Gimenez, entre su equipaje traía una curiosa maleta y un pequeño perrito quien iba a su vez muy atento del entorno.

Santi Gimenez, a luchar por la titularidad con la Selección Mexicana

El delantero de México, Santi Gimenez arranca en el tema deportivo, su lucha por ser titular con México de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, pues la competencia se ha visto cada vez más intensa con Raúl Jiménez, Armando Hormiga González y sobre todo Julián Quiñones, quien reporta luego de haber sido campeón de goleo en Arabia Saudita y parece que el momento del jugador del Al-Qadsiah no puede pasarse por alto.

En cuanto a regularidad Santi Gimenez es de los jugadores con menos minutos y menos consistencia en la cancha entre todos los seleccionados y busca revertir esa situación no solo para ser titular, sino pensando en aportar al equipo que en solo 16 días estará debutando en el Mundial.