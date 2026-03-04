Real Sociedad 0-0 Athletic: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la semifinal de vuelta de la Copa del Rey 2026; marcador online

El partido de vuelta de las semifinales de la Copa del Rey entre el Athletic Club y la Real Sociedad se juega hoy. El duelo, que se disputará en Reale Arena, promete emociones y un ambiente de máxima rivalidad, ya que ambos equipos buscan un lugar en la gran final del torneo.

El Athletic llega con la desventaja (1-0) con la esperanza de remontar como visitante, consciente de que la Real Sociedad es un rival de enorme calidad. Ernesto Valverde confía en la fortaleza de su equipo como visitante, donde la presión de la afición txuri-urdin suele convertirse en un factor determinante. Jugadores como Iñaki Williams y Nico Williams serán claves para abrir espacios y aprovechar la velocidad en ataque.

Por su parte, la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo afronta el reto con la ambición de dar un golpe de autoridad. Con figuras como Mikel Oyarzabal y Takefusa Kubo, el conjunto vasco buscará imponer su estilo de juego basado en la posesión y la movilidad ofensiva.

Pronóstico del Athletic vs Real Sociedad hoy miércoles 4 de marzo 2026

La mayoría de analistas y casas de apuestas apuntan a que la Real Sociedad es favorita para ganar y avanzar a la final, gracias a la ventaja obtenida en la ida y su gran estado de forma. El Athletic, aunque competitivo y con capacidad de lucha, tendrá que asumir riesgos que podrían dejar espacios para que la Real liquide la eliminatoria.

Un escenario probable es un partido con goles de ambos equipos, pero con la Real Sociedad imponiéndose nuevamente o asegurando el empate que le daría el pase.

Horario y dónde seguir en vivo el Athletic vs Real Sociedad

Horario: 14:00 horas tiempo del centro de México

Estadio: Reale Arena

Seguir en vivo el partido minuto a minuto por Azteca Deportes

