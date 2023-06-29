Rechazan apelación de la Selección Mexicana por sanciones a Montes y Arteaga

No hubo cambios en las sanciones de César Montes y Gerardo Arteaga. Ambos jugadores de la Selección Mexicana deberán cumplir los partidos de suspensión impuestos por la CONCACAF, luego de haber sido expulsados en el partido de la Nations League ante Estados Unidos, el pasado jueves 15 de junio.

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La CONCACAF dio a conocer mediante un comunicado que rechazaron las apelaciones hechas por la Federación Mexicana de Futbol (FMF), por lo que César Montes no podrá jugar la fase de grupos de la Copa Oro, mientras que Gerardo Arteaga podría reaparecer en el duelo ante Catar.

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Las sanciones a César Montes y Gerardo Arteaga

Previo al arranque de la Copa Oro, se dio a conocer que César Montes había sido sancionado por tres partidos, mientras que Gerardo Arteaga por dos. De inmediato la Selección Mexicana reveló que apelaría ambas decisiones.

Es decir, Montes no podría jugar ningún partido de la fase de grupos y Arteaga sólo los primeros dos. La FMF buscaba tenerlos de vuelta para el choque ante Haití, que se disputará este jueves 29 de junio. No obstante, el 'Jimmy' Lozano deberá echar mano de otros futbolistas, tras darse a conocer el rechazo de la apelación.

Decision of the Concacaf Appeals Committee on Mexico’s Men’s National Team Players Cesar Montes and Gerardo Arteaga https://t.co/R5VFG67jzf — Concacaf (@Concacaf) June 29, 2023

César Montes se fue expulsado luego de haber tirado una patada cerca de medio campo, lo que ocasionó un conato de bronca en donde también vio la tarjeta roja el futbolista de Estados Unidos, Weston McKennie. Por su parte, Gerardo Arteaga también se enfrascó en una pelea, ya en el cierre del encuentro, tirando algunos empujones con Sergiño Dest, que los dejaron fuera del duelo.

¿Cuándo juega México vs Haití?

El partido entre México y Haití lo podrás ver este jueves 20 de junio a partir de las 20:00 horas, tiempo del centro del país, en Azteca 7, el sitio y la App de Azteca Deportes.

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