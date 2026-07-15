OFICIAL: Tigres anuncia REFUERZO a días de inicio de Apertura 2026

La directiva de los Tigres de la UANL ha dado un golpe de autoridad en el mercado de transferencias veraniego. A través de sus canales oficiales y redes sociales, el conjunto felino anunció de manera formal la incorporación del defensor central argentino Alan Franco, quien llega para apuntalar una zaga que busca consolidarse como la más sólida del futbol mexicano.

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El acuerdo con el São Paulo de Brasil se cerró bajo condiciones muy favorables para la institución regiomontana. Franco se une a la escuadra auriazul en calidad de préstamo por un año con un cargo inicial de 500,000 dólares. Además, el contrato estipula una opción de compra definitiva tasada en 1.5 millones de dólares, cifra que Tigres podrá hacer efectiva al término del periodo de cesión si el rendimiento del jugador cumple con las expectativas.

¡Tenemos nuevo Incomparable! 𝑨𝒍𝒂𝒏 𝑭𝒓𝒂𝒏𝒄𝒐 es de 𝑳𝒂 𝑼. pic.twitter.com/AlfZoskEKV — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 15, 2026

¿En qué equipos ha jugado Alan Franco?

A sus 29 años, Alan Franco aterriza en la Sultana del Norte con una notable madurez y un recorrido de alta exigencia en las ligas más competitivas del continente americano:

CA Independiente (Argentina): Formado en las inferiores del "Rojo", debutó con el primer equipo en 2017. Rápidamente se consolidó como titular indiscutible y fue pieza fundamental en la histórica conquista de la Copa Sudamericana 2017 , derrotando al Flamengo en el Estadio Maracaná.

Formado en las inferiores del "Rojo", debutó con el primer equipo en 2017. Rápidamente se consolidó como titular indiscutible y fue pieza fundamental en la histórica conquista de la , derrotando al en el Estadio Maracaná. Atlanta United (MLS): En 2021 dio el salto a los Estados Unidos como uno de los fichajes defensivos más costosos de la MLS . En Atlanta disputó dos temporadas rindiendo a gran nivel antes de llamar la atención de los gigantes brasileños.

En 2021 dio el salto a los Estados Unidos como uno de los fichajes defensivos más costosos de la . En Atlanta disputó dos temporadas rindiendo a gran nivel antes de llamar la atención de los gigantes brasileños. São Paulo FC (Brasil): Desde su arribo a principios de 2023, el central aportó solidez táctica y juego aéreo en el exigente Brasileirão y en las copas continentales, sumando más de 100 apariciones con la escuadra paulista.

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Seguridad táctica para el esquema de Tigres

Con una estatura de 1.83 metros y perfil derecho, Franco destaca por su excelente ubicación, solidez en el mano a mano y una pulcra salida con el balón controlado, cualidades que encajan a la perfección con la exigencia de la Liga BBVA MX.

Con esta incorporación, Tigres no solo suma experiencia internacional y liderazgo, sino que añade un futbolista de probada jerarquía en escenarios de máxima presión.

