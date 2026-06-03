¿Fidalgo de vuelta en el Nido? El mediocampista confiesa su deseo de regresar al Club América

Pocos jugadores han logrado conectar con la afición azulcrema con la intensidad que lo hizo Álvaro Fidalgo. Su salida del Club América no fue simplemente la transferencia de un mediocampista talentoso, sino el cierre de un ciclo que redefinió el estilo de juego y marcó toda una época en Coapa. Tras su partida, el vacío creativo en el equipo se convirtió en un tema constante de debate; sin embargo, el vínculo de Fidalgo con México es hoy más fuerte que nunca, consolidado tras su proceso de naturalización y su reciente convocatoria a la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

En una reciente entrevista con el creador de contenido “Mich”, el actual mediocampista del Real Betis abordó lo que muchos consideraban un capítulo concluido, dejando entrever que, ante el escenario adecuado, su regreso al Nido es una posibilidad latente. Al ser cuestionado directamente sobre un posible retorno, Fidalgo encendió la ilusión de la hinchada con una respuesta sincera: “Yo creo que sí, ojalá que sí; ya saben lo que es el América para mí, así que ojalá en algún momento se dé”.

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¿Cuándo podría concretarse su regreso a la Liga MX?

Los aficionados del equipo 16 veces ganador de la Liga MX tienen motivos de sobra para soñar con ver a “El Maguito” portando nuevamente la camiseta amarilla. Si bien Fidalgo reconoce que atraviesa el mejor momento de su carrera en el fútbol europeo, lo que sugiere que su retorno a la Liga MX podría tardar un par de años, el jugador no descarta volver a la institución que le permitió dar el salto de regreso al Viejo Continente.

Finalmente, al pedirle que definiera el tricampeonato azulcrema en una sola palabra, Fidalgo no dudó: “Historia”. Una respuesta que reafirma su profundo orgullo por su pasado en las Águilas y deja claro que el cariño por los colores sigue intacto.

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