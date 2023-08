A causa de Lionel Messi corren a portero del Inter Miami

El portero neerlandés Nick Marsman deja de ser parte del equipo del Inter Miami, así lo anunció en un comunicado el club de la MLS.

“Inter Miami CF anunció hoy que ha ejercido su rescisión del cargo por presupuesto salarial en el contrato de la Major League Soccer (MLS) del portero Nick Marsman”, fue lo que publicó el club en un comunicado.

Nick Marsman fue el que dijo que Inter Miami no estaba listo para recibir a un jugador como Lionel Messi.

El equipo ejerció su derecho a rescindir el contrato del portero de los Países Bajos, que ahora es agente libre. Las reglas de la liga solo permiten que los equipos rompan el trato de un solo jugador, por lo que sus comentarios mordaces claramente no le sentaron bien a la franquicia copropiedad del inglés David Beckham.

“Personalmente creo que este club no está listo para la llegada de Messi”, dijo Marsman en junio. “Tenemos un estadio temporal, la gente puede simplemente caminar en el campo, no hay puertas. También salimos hacia el estadio sin seguridad... Creo que no están listos”.

Cabe señalar que Nick Marsman, entre las lesiones, la mala relación al interior y el buen nivel de Drake Callender, jugó su último partido el 10 de mayo ante Charleston en partido correspondiente a la U.S. Open Cup. El neerlandés ya intuía que no era parte del equipo de la Florida.

El gran éxito del proyecto Lionel Messi

Por su parte, el proyecto Messi ha sido todo un éxito ya que el astro argentino ha sido pieza clave para el avance del Inter Miami a los cuartos de final en la Leagues Cup con sus 7 anotaciones.

La presencia de Messi ha llenado hasta el tope el estadio del equipo de Florida, así como el de FC Dallas donde jugó como visitante. Las entradas para este encuentro fuera de casa se agotaron en minutos.