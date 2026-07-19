Griezmann cuenta los días para enfrentar a clubes de la Liga BBVA MX: “Tengo algo especial”

Antoine Griezmann comenzó una nueva etapa en su carrera con Orlando City y ya tiene marcada una fecha especial en su calendario. El delantero francés disputará la Leagues Cup 2026, competencia en la que tendrá la oportunidad de enfrentar por primera vez a equipos de la Liga BBVA MX.

El campeón del mundo con Francia en Rusia 2018 reconoció que existe una razón particular por la que espera estos partidos. Además de la exigencia deportiva, Griezmann mantiene una relación cercana con México desde su paso por la Real Sociedad.

Qué dijo Antoine Griezmann sobre los clubes mexicanos

Durante un evento organizado por la MLS en Nueva York, Griezmann fue consultado sobre los encuentros que Orlando City sostendrá contra los representantes mexicanos. El atacante de 35 años no ocultó la expectativa que le genera participar en la Leagues Cup.

“Tengo algo especial con los mexicanos”, reconoció el exjugador del Atlético de Madrid y Barcelona.

Antoine Griezmann|Antoine Griezmann

El francés también aseguró que será un honor medirse contra los clubes de la Liga BBVA MX. Griezmann destacó el interés de los aficionados mexicanos por el futbol y el espectáculo que suelen generar desde las tribunas.

Aunque sus primeros tres compromisos serán en Estados Unidos, el delantero espera encontrarse con estadios llenos y disfrutar de partidos atractivos para ambas aficiones.

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Los equipos de la Liga BBVA MX que enfrentará Griezmann

Orlando City quedó emparejado contra Rayados de Monterrey, León y Atlético de San Luis durante la primera fase de la Leagues Cup 2026. Los tres encuentros se disputarán en el Inter&Co Stadium de Florida.

El calendario del conjunto estadounidense será el siguiente:



Orlando City vs Rayados de Monterrey: miércoles 5 de agosto.

Orlando City vs León: sábado 8 de agosto.

Orlando City vs Atlético de San Luis: miércoles 12 de agosto.

El partido contra Monterrey representará el primer enfrentamiento oficial de Griezmann ante una institución mexicana. Tres días después jugará frente a León y cerrará su participación inicial contra Atlético de San Luis.

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La relación especial entre Griezmann y Carlos Vela

El cariño de Griezmann por México está relacionado principalmente con Carlos Vela. Ambos coincidieron durante varias temporadas en la Real Sociedad y construyeron una amistad que se mantuvo después de tomar caminos diferentes.

El francés ha mencionado en distintas oportunidades al exdelantero mexicano como una de las personas que influyeron en su interés por el futbol de Norteamérica. Vela también desarrolló gran parte del cierre de su carrera en la MLS, donde se convirtió en una de las figuras de Los Angeles FC.

Ahora Griezmann tendrá la posibilidad de recorrer un camino similar. El atacante dejó el futbol europeo después de convertirse en el máximo goleador histórico del Atlético de Madrid y eligió Orlando para afrontar el tramo final de su carrera.