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Resumen Santos 2-1 Mazatlán | Play In, Apertura 2023

Con doblete de Juan Brunetta, Santos sigue con vida en el Torneo Apertura 2023 y se va a enfrentar a León en otro juego de Play In en busca de la Liguilla

Por: Azteca Deportes

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