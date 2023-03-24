Resumen Surinam 0-2 México | Liga de Naciones de Concacaf, Fecha FIFA
Con un gol de Johan Vásquez y un tanto en propia puerta de Damil Dankerlui, la Selección Mexicana derrotó a Surinam en el debut de Diego Cocca como DT
La era de Diego Cocca al frente de la Selección Mexicana dio inicio con triunfo. Ha vuelto la actividad en la Liga de Naciones de Concacaf y el combinado nacional tuvo que visitar Surinam para encarar el primer encuentro en su nuevo proceso.
En un encuentro disputado en la cancha del Flora Stadium, México vio la victoria por 2-0 en un compromiso en el que Johan Vásquez, que milita en el Cremonese de la Serie A, fue el encargado de romper el cero al minuto 64.
Posteriormente, Damil Dankerlui puso el 2-0 al marcar en propia puerta para aumentar la ventaja de la Selección Mexicana.
Luego del triunfo en la Fecha 5 de la Liga de Naciones de la Concacaf, el equipo dirigido por Diego Cocca recibe a Jamaica el domingo 26 de marzo para encarar el último juego en busca del avanzar al Final Four del torneo continental.
Te puede interesar: Otro equipo en Portugal levanta la mano por Santiago Giménez