Estos son los rivales que México tendrá en el Clásico Mundial de Beisbol

El Clásico Mundial de Beisbol está prácticamente a la vuelta de la esquina, motivo por el cual se trata de uno de los eventos más importantes que habrá en el ámbito deportivo a lo largo del año. Ante este hecho, vale conocer a los rivales que la Selección de México tendrá en esta justa.

Como sabes, la Selección Nacional de México formará parte del Clásico Mundial de Beisbol y, de acuerdo con los expertos, es una de las escuadras más poderosas del certamen, por lo que se espera que pueda llegar a las instancias finales junto a otras selecciones con un gran poderío ofensivo.

¿Qué rivales tendrá México en el Clásico Mundial de Beisbol?

Tal y como se mencionó en párrafos anteriores, la Selección Nacional de México es considerada una de las favoritas para llegar a la final del Clásico Mundial de Beisbol luego del talento y la experiencia con el que llega a este evento a través de figuras como Randy Arozarena, Alejandro Kirk y Andrés Muñoz.

Bajo este punto, cabe mencionar que la Selección de México forma parte del Grupo B de este torneo, por lo que deberá enfrentar a otras escuadras como Italia, Brasil, Gran Bretaña y los Estados Unidos, por lo que, en teoría, será contra este equipo con quien disputaría el liderato del sector.

Para esta edición del Clásico Mundial de Beisbol, el certamen se dividirá en grupos de cuatro selecciones cada uno. Entre los cuadros calificados a este Mundial aparecen nombres como Puerto Rico, Cuba, Venezuela, la República Dominicana, Japón y Nicaragua, por citar algunos ejemplos.

¿Cuándo empieza el Clásico Mundial de Beisbol?

El Clásico Mundial de Beisbol comenzará en las próximas semanas, más precisamente el jueves 5 de marzo, para terminar el martes 17 de marzo. Recuerda que una de las características de este evento es que se realizará en Puerto Rico, Estados Unidos y Japón.