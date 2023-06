Los últimos años, los más amargos de mi carrera: Sergio Busquets

Busquets, que jugó su última temporada con el club culé para seguir su carrera en otro equipo, apuntó que, " Los últimos años en el club han sido la parte más amarga de mi carrera… Cuando no ganas títulos es porque no has competido bien, y al final los responsables somos los jugadores, pero a eso se le añade que la situación del club no era la mejor a nivel social. A nivel económico no estábamos todos unidos”.

El exjugador del Barcelona habló en una entrevista para la serie de ‘Iconos’ de DAZN, programa donde platican con las grandes figuras del futbol.

El mítico capitán culé también tuvo palabras sobre el técnico Pep Guardiola, reciente campeón de la Champions League con el Manchester City, “Pep recibió muchas críticas. Yo creo que Pep pensaría: ‘Trabajo mucho lo táctico, pero también quiero estar encima de mis jugadores, darles consignas y el tener este ruido no me favorece. Todo lo que mostramos, son pistas para los rivales”

Busquets asegura que Guardiola fue más que un entrenador para él

Busquets también afirmó que Guardiola fue más que un entrenador para él. “He tenido buenos entrenadores, pero no iban más allá y sobre todo en categorías inferiores, en las que son también casi más educadores. Yo creo que Pep fue más que un máster, un curso acelerado de lo que es ser profesional. Yo era muy joven, eran mis primeros años. Venía de estar en el filial con él y yo también tenía esa ventaja…Desde el momento en el que subí (al primer equipo del Barcelona), intenté respetar a todo el mundo y hacer poco ruido, observar mucho y aprender para luego ir conociendo a todos y las situaciones”

Con 31 títulos a sus espaldas y quince temporadas en el Barcelona, Sergio Busquets cambiará de aires en este verano.