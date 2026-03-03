ÚLTIMA HORA: Cristiano Ronaldo habría ESCAPADO de Arabia Saudita con su familia, tras bombardeos a Embajada de Estados Unidos en Riad

La tensión en Medio Oriente volvió a sacudir al mundo del deporte. El astro portugués Cristiano Ronaldo habría escapado de Arabia Saudita junto con su familia, luego de los bombardeos contra la Embajada de Estados Unidos en Riad, atribuidos a fuerzas iraníes, según versiones no confirmadas por medios oficiales,

CR7 reside en la capital saudí desde enero de 2023, cuando se convirtió en refuerzo estelar del Al-Nassr, club con el que revolucionó la liga local y atrajo la atención internacional hacia el futbol árabe. Sin embargo, el ataque al edificio diplomático ocurrió relativamente cerca de su residencia, lo que habría generado preocupación inmediata en el entorno del jugador y lo obligó a tomar medidas desesperadas.

TE PUEDE INTERESAR:



De acuerdo con estas versiones, Cristiano Ronaldo habría abandonado el país en un vuelo privado durante la madrugada, acompañado de su esposa e hijos. Aunque no se ha confirmado el destino, se especula que podría tratarse de Europa, donde el astro mantiene propiedades y vínculos familiares. La decisión habría sido motivada por la necesidad de garantizar la seguridad de su familia en un contexto de creciente tensión regional.

¿Cuál han sido las reacciones de la salida de Cristiano Ronaldo?

La noticia, aún sin confirmación oficial, ha provocado un intenso debate en redes sociales y entre la prensa internacional. Algunos seguidores consideran que la decisión es comprensible ante el riesgo de permanecer en Riad, mientras otros cuestionan la veracidad de los reportes y esperan un pronunciamiento oficial del jugador o del club.

¿Qué lesión sufre Cristiano Ronaldo actualmente?

Cristiano Ronaldo sufrió una lesión durante el partido del Al-Nassr frente al Al-Fayha, disputado el pasado fin de semana. El delantero portugués, de 41 años, tuvo que abandonar el campo a diez minutos del final tras manifestar molestias físicas que le impidieron continuar.

Hasta el momento, los reportes indican que se trata de dolencias musculares, aunque el club y la selección de Portugal están a la espera de los resultados de las pruebas médicas para determinar la gravedad exacta. La preocupación es alta porque faltan poco más de tres meses para el inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que podría ser la última gran cita internacional de Ronaldo.

