Fracasó con Cruz Azul, pasó sin pena ni gloria por la Liga MX y hoy le da el HISTÓRICO pase a Canadá a octavos de final

El futbol da revanchas, y Stephen Eustáquio es protagonista en la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Aquel mediocampista que en 2019 vivió el episodio más oscuro de su carrera en las canchas de México, hoy se ha convertido en el héroe nacional de Canadá tras anotar el agónico gol al minuto 92 ante Sudáfrica, sellando el boleto más importante en la historia del balompié de la hoja de maple.

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Para el aficionado promedio de la Liga MX, el nombre de Eustáquio evoca un recuerdo lejano, casi fantasmal. En enero de 2019, Cruz Azul anunció con bombo y platillo el fichaje del prometedor centrocampista lusocanadiense, procedente del Chaves de Portugal. La expectativa de la directiva cementera era alta, pero la fortuna le dio la espalda de forma inmediata.

¿Cuál fue la lesión de Stephen Eustáquio con Cruz Azul?

Su paso por la Máquina Celeste se resume en un auténtico calvario. En su debut frente a Tijuana, ingresó de cambio y, pocos minutos después, una dramática jugada en el mediocampo provocó una rotura de ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda. Aquella fatídica lesión lo alejó de las canchas por más de ocho meses, marcando su destino en el futbol mexicano. Eustáquio pasó sin pena ni gloria por la Noria, saliendo por la puerta de atrás sin poder demostrar el talento que hoy presume en Europa con el Porto.

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Siete años después de aquella pesadilla en la Ciudad de México, el futbol le ha pagado su deuda con creces. Convertido en el motor y el cerebro de la escuadra dirigida por Jesse Marsch, Eustáquio demostró hoy en el Estadio de Los Ángeles que la resiliencia es su mayor virtud. Cuando el partido de 16avos de final agonizaba y el fantasma de los tiempos extras pesaba sobre los norteamericanos, el mediocampista recogió un rebote en los linderos del área para sacar un disparo raso, milimétrico y letal que batió las redes africanas.

