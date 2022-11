Ronaldo le mandó mensaje a Neymar

La Copa del Mundo de Qatar 2022 comenzó de la mejor manera para la Selección de Brasil al haber derrotado al combinado nacional de Serbia en la primera jornada de la fase de grupos dentro del sector G, sin embargo, no todo fue favorable para la “verdeamarela”, ya que en dicho encuentro, una de sus principales estrellas, Neymar Jr , sufrió una lesión que lo obligó a salir de cambio y que hasta ahora mantiene en duda su participación para los siguientes partidos.

El futbolista de la “Scratch Du Oro” fue objeto de una falta que le provocó un esguince en el pie derecho frente al cuadro serbio y que lo obligó a ser sustituido a los 79 minutos, retirándose a la banca con lágrimas que relejaban el evidente dolor del atacante.

Ante esto, el ex futbolista y estrella de la Selección de Brasil, Ronaldo Nazario, le envió una emotiva reflexión a través de su Instagram para mostrarle su apoyo por lo acontecido y solicitando a la afición carioca energía positiva tanto para Neymar como para el resto de la escuadra nacional, de igual manera, hizo una especial mención a Danilo, futbolista brasileño que tamién resultó lesionado en aquel partido.

“Tu talento, de hecho, te ha llevado tan lejos, tan alto, que hay amor y admiración por ti en cada rincón del mundo. Y también es por esto, porque has llegado donde has llegado, por el éxito que has logrado”

"¡Vuelve más fuerte! ¡Más inteligente! ¡Hambriento por más goles!”

“Les pido que manden energía positiva a la selección, Neymar, Danielo y a todos los jugadores.” fueron las palabras expresadas por el campeón del mundo con Brasil en Corea-Japón 2022.

