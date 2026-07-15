Rubén González podría perder la titularidad en Chivas; esta es la polémica razón

Chivas se dice listo para hacer su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, mismo en donde parte como uno de los principales candidatos al título luego de lo vivido en la temporada anterior, en donde quedó eliminado a manos de Cruz Azul en la ronda semifinal.

cruz azul

Dentro del eje principal que tuvo Chivas en el parado táctico pasado destaca Rubén González, experimentado futbolista que parte como centrocampista de contención pero que, sin embargo, podría ver menos participación en esta temporada. Ahora bien, ¿cuál es la razón detrás de esto?

¿Por qué Rubén González podría no ser titular con Chivas en el Apertura 2026?

De acuerdo con información del periodista Alex Ramírez, una de las intenciones de Gabriel Milito para el siguiente torneo es que Chivas destaque por ser un equipo muy explosivo tanto en defensa como en ataque, por lo que entiende que el dinamismo será clave para ello.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Bajo este contexto, es preciso decir que el Oso González no se destaca precisamente por ser un elemento rápido o dinámico, sino más bien por mantener su base en el centro del campo, lo cual podría hacer que, con el pasar de los juegos, pierda protagonismo en el terreno de juego.

Y, mientras Gabriel Milito toma una decisión respecto al futuro del Oso González, vale decir que en dicha posición el mexicano tendrá mucha competencia con elementos como Luis Romo, Omar Govea, Kevin Castañeda, Diego Campillo y Luis Rey, estos dos últimos que también pueden jugar como centrales.

¿Cuáles son los números de Rubén González en Chivas?

Rubén González llegó en julio del 2022 a Chivas procedente del Necaxa, por lo que ya suma un total de cuatro temporadas con la institución, aunque de estas últimas tres han sido en las que más regularidad ha tenido. En total, el mexicano acumula un gol y tres asistencias en 153 duelos disputados.