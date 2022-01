Lo que tienes que saber del XCVII Campeonato Nacional de Aficionadas

Con gran convocatoria y la participación de las mejores jugadoras amateurs, iniciará el XCVII Campeonato Nacional de Aficionadas. Habrá un gran incentivo para nuestras golfistas, quienes representarán a la FMG, AMFG y a México, en el U.S. Women’s Amateur, el U.S. Girls Amateur y el U.S. Women’s Mid Amateur.

El U.S. Women’s Amateur es una de las principales motivaciones para las golfistas que competirán en el XCVII Campeonato Nacional de Aficionadas, a realizarse del 6 al 9 de enero, en el Guadalajara Country Club. Ya que, la campeona nacional estará exenta de calificar para la edición 2022 de uno de los torneos amateurs femeniles más importantes del mundo. Por su parte, el Campeonato Nacional de Aficionadas es el torneo femenil mexicano más importante a nivel amateur que se tiene en el circuito golfístico nacional.

Cabe de destacar que si la ganadora del Nacional de Aficionadas, es menor de 18 años, estará exenta de calificar al 2022 U.S Girls Junior; y, si es mayor de 24 años, al 2022 U.S Women’s Mid Amateur. Los tres son de los torneos más importantes de sus respectivas categorías.

“El U.S. Women’s Amateur es reconocido mundialmente, es un torneo que cualquier golfista amateur quiere jugar y ganar. Se me hace un buen incentivo que en el torneo de Aficionadas den este premio, te da ansias de jugar y dar lo mejor de ti. Esperemos en Dios que todo vaya muy bien, voy a dar mi 100 por ciento, a divertirme, a aprender”, comentó Isabella Fierro (45º), la golfista tricolor mejor ubicada en el World Amateur Golf Ranking (WAGR).

En el XCVII Campeonato Nacional de Aficionadas, avalado por la Federación Mexicana de Golf y la United States Golf Association (USGA), participarán jugadoras representantes de seis Asociaciones Regionales (AGVM, Centro, Gado, Norte, Sur y Sureste), así como del Consejo Nacional Infantil Juvenil (CNIJ), de universidades estadounidenses y de clubes de todo el país.

No faltarán golfistas de experiencia en el Campeonato Nacional

La tricampeona (2019, 2020, 2021) y defensora del título Cory López, así como la ganadora de la edición 2017, Isabella Fierro (45º); ambas dirán presente representarán a la Selección Mexicana de Golf.

“Estoy muy emocionada de regresar a este torneo tan prestigioso, desde hace mucho tiempo lo juego. Me da mucha emoción saber que el field ha crecido año tras año, no solo en México, también internacionalmente. Muchas universidades de EUA están viniendo a jugar este torneo, lo cual es muy prestigioso”, dijo Isabella Fierro.

También competirá Paula Miranda, de University Of Iowa; Larissa Carrillo, de Terralta Country Club; Vania Simont, de AGVM; Zarah Fisher, del Club Campestre de Durango; Isabel Amezcua, de NC State University; Sofía Benavides, de Oklahoma Christian University, entre otras.

Así es como inicia la actividad del golf mexicano en este año 2022, con el torneo mexicano femenil más importante, el XCVII Campeonato Nacional de Aficionadas, el cual, dará puntos para el Ranking Mundial de Golf.