Salió de Club América y hoy es seleccionado nacional por México para esta justa deportiva

La Selección Mexicana Sub-20 ya tiene definidos a los 21 futbolistas que disputarán el Campeonato Sub-20 de Concacaf. El torneo entregará boletos para la Copa Mundial de la categoría y para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Entre los convocados aparece un exjugador de las fuerzas básicas del Club América.

Diego Reyes Costilla es el delantero formado en Coapa que hoy juega en el futbol brasileño y fue convocado por México. El atacante fue considerado por el técnico Alex Diego. Así, integrará el plantel que buscará la clasificación en el torneo que se jugará del 24 de julio al 9 de agosto.

¿Dónde juega Diego Reyes tras dejar al Club América?

Con 18 años, Diego Reyes es uno de los delanteros mexicanos con mayor proyección. El atacante surgió de las fuerzas básicas del América y llamó la atención por su capacidad goleadora desde las categorías inferiores. Además, se convirtió en el segundo futbolista más joven en debutar con el primer equipo azulcrema en la Liga MX, al hacerlo con 16 años.

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Su crecimiento despertó interés fuera de México y, en marzo de 2026, fue cedido al Flamengo hasta finales de año. El acuerdo incluye una opción de compra y le permitirá disputar competencias como el Campeonato Brasileño Sub-20, la Copa do Brasil Sub-20 y el Campeonato Carioca de la categoría.

El ex del América buscará llevar a México al Mundial Sub-20 y a Los Ángeles 2028

Reyes ya había formado parte de las selecciones juveniles de México en las categorías Sub-16, Sub-18 y Sub-19. Ahora tendrá la oportunidad de disputar uno de los torneos más importantes de la categoría.

La Selección Mexicana Sub-20 necesita alcanzar las semifinales del Campeonato de Concacaf para asegurar su lugar en el Mundial Sub-20 de 2027. Si además consigue llegar a la final, también obtendrá el boleto para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Los números que dejó Diego Reyes en las fuerzas básicas del América

Antes de salir al futbol brasileño, Diego Reyes firmó una etapa destacada en la cantera azulcrema. Marcó 56 goles en las categorías inferiores del Club América. También registró 5 goles en 14 partidos con el equipo Sub-21 durante 2025 y 3 goles en sus primeros 4 encuentros de 2026.

Ahora suma experiencia con Flamengo para seguir creciendo y responder a la confianza de la Selección Mexicana Sub-20 en un torneo que puede abrirle la puerta a dos competencias internacionales.

