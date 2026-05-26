Shakira lanza supuesta nueva indirecta a Piqué en la canción OFICIAL de la Copa Mundial de la FIFA 2026

La historia de desamor y conflictos latentes entre Shakira y Gerard Piqué es conocida en todo el planeta y ahora también habría llegado a la Copa Mundial de la FIFA. Pues expertos en chismes de celebridades aseguran que la cantante de Colombia lanzó una indirecta contra el exjugador de futbol en la canción oficial de la Copa del Mundo.

Según Pablo Chagra, creador de contenido de TikTok, sí hubo una “tiradera” de Shakira a Piqué en “Dai Dai”, la canción oficial del Mundial 2026. Pues en un momento la letra menciona a Cristiano Ronaldo y en el video se observa el partido entre Portugal y España en la Copa del Mundo 2018, con un penal cometido contra CR7 y el festejo del luso. Pero, ¿qué significa?

Shakira mencionó el mejor partido de Cristiano Ronaldo contra Piqué

El creador de contenido asegura que la cantante colombiana de 49 años ha hecho letras con mensajes fuertes hacia su exesposo pero también los ha hecho de forma sutil. En ese marco, afirma que, tras una investigación, logró comprender que en ese partido de la fase de grupos del Mundial de Rusia 2018 Piqué le cometió infracciones a Ronaldo.

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Justamente ese encuentro entre Portugal y España fue, para la gran parte de los fanáticos de CR7, su mejor partido en una Copa Mundial de la FIFA. Pues mientras el conjunto español era superior desde el juego, Cristiano aportaba sus goles de todas las maneras posibles. Pero Piqué también había sido protagonista de ese duelo, aunque por su mal rendimiento.

Piqué fracasó contra Cristiano Ronaldo en la Copa Mundial de la FIFA 2026

Resulta que el partido iba 3-2 a favor de los españoles cuando el exfutbolista del Barcelona le cometió una infracción al exjugador del Real Madrid en la puerta del área. Ronaldo agarró el balón y realizó todo su ritual antes de lanzar la falta: dio varios pasos hacia atrás, respiró profundamente y se decidió a rematar. Cristiano marcó un golazo y el duelo terminó 3-3.

Tal vez si Piqué no le hubiese hecho esa infracción en ese momento del partido, España podría haber ganado ese encuentro y tener mejor suerte en el resto del Mundial. Sin embargo, la historia ya se conoce: el país del exmarido de Shakira terminó eliminado en penales por Rusia en octavos de final.