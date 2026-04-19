El mensaje de Santi Gimenez a Javier Aguirre: reaparece en el triunfo del Milan y la mira puesta en Selección

El AC Milan dio un golpe de autoridad en el Estadio Marcantonio Bentegodi al vencer por la mínima diferencia (1-0) al Hellas Verona, un resultado que no solo les otorga tres puntos vitales, sino que los catapulta al segundo puesto de la Serie A. Con esta victoria, los Rossoneri alcanzan las 66 unidades, superando al Napoli gracias a una mejor diferencia de goles y consolidándose como el principal perseguidor del liderato en este cierre de la temporada 2025-2026.

Necaxa 1-1 Tigres | Resumen y Goles | Jornada 15 | Clausura 2026

¿Cuántos minutos jugó Santiago Gimenez?

Sin embargo, la noticia que acaparó los reflectores para la afición mexicana fue que Santiago Gimenez tuvo minutos de juego. El delantero surgido de Cruz Azul ingresó al campo al minuto 63, sustituyendo a la estrella portuguesa Rafael Leao. Aunque Gimenez se mostró participativo y recuperando sensaciones de juego, su entrada fue clave para refrescar el ataque en un partido que se mantuvo cerrado hasta el silbatazo final.

¿Qué tipo de lesión tuvo Santiago Gimenez?

El regreso de Santi, luego de no ver minutos ante el Udinese, cuando se necesitaban atacantes para rescatar el resultado, es un respiro para para la Selección Mexicana. Gimenez estuvo fuera de las canchas por un periodo de cuatro meses, tras sufrir una lesión en el tobillo derecho que se agravó a finales de octubre de 2025.

Después de intentar tratamientos conservadores sin éxito, el delantero tuvo que someterse a una cirugía (artroscopía de tobillo) el pasado 18 de diciembre en Ámsterdam. Esta intervención lo mantuvo alejado de toda competencia oficial durante el invierno, perdiéndose tramos cruciales de la liga italiana y comprometiendo momentáneamente su ritmo de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026TM.

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En sus 27 minutos en cancha ante el Verona, el mexicano mostró que la movilidad está intacta, ganando dos duelos aéreos y sirviendo de poste para la llegada de los mediocampistas.

El Milan depende de sí mismo para asegurar el subcampeonato y, por qué no, soñar con un traspié del líder Inter que les permita asaltar la cima. Para Santiago Gimenez, el camino hacia la plenitud física sigue en avance, pero hoy da otro paso en el momento más oportuno con destino al conjunto azteca dirigido por Javier Aguirre.

