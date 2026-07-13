Tiene 25 años y jugó en Europa, pero fue BORRADO por Guillermo Almada en el América

El Club América entiende que el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX debe ser el momento en que regresen a lo más alto de México luego de un año por demás complicado, por lo que, para ello, la directiva decidió traer de regreso al entrenador uruguayo Guillermo Almada.

Colectivamente, al América no le alcanza

Tras su paso por España, el técnico charrúa ha comenzado a tomar decisiones importantes sobre la mesa y, posiblemente, una de las más importantes hasta ahora es descartar la participación de este elemento, el cual, hace unos años, formó parte del futbol del viejo continente.

¿Por qué Guillermo Almada no quiere a Santiago Naveda en América?

De acuerdo con información del periodista Jonathan Peña, Guillermo Almada ya estaría definiendo las altas y bajas que quiere en el club para el siguiente torneo. En este punto destaca Santiago Naveda, canterano azulcrema que ni siquiera fue considerado para la pretemporada azulcrema.

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Cabe mencionar que Santiago Naveda tiene 25 años de edad y se desempeña como mediocampista de contención, aunque también puede jugar como central. El canterano del América, además, ya tuvo un paso por Europa cuando disputó una temporada con el Miedz Legnica de Polonia.

A pesar de ello, la realidad es que Naveda nunca logró hacerse de un nombre importante durante su etapa con el Club América; además, existen muchos jugadores que se desempeñan en la misma posición, motivo por el cual Guillermo Almada habría descartado su participación en el Apertura 2026.

¿Qué canteranos sí podrían funcionarle a Guillermo Almada?

Si bien Santiago Naveda tendría las horas contadas en el América, la realidad es que el club tiene otros canteranos que bien podrían ser utilizados por el entrenador uruguayo. Entre estos destacan los siguientes nombres: Fernando Tapia, Ramón Juárez, Miguel Vázquez, Dagoberto Espinosa y el Pato Salas.