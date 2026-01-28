Sao Paulo vs Flamengo: ¿Dónde ver EN VIVO el partido de la Jornada 1 del Brasileirao 2026?
El equipo de Sao Paulo se mide ante el Flamengo en la Jornada 1 del Brasileirao, partido que despierta muchas pasiones por la tradición de estos equipos en el balompé de Brasil.
La temporada en el Brasileirao comienza HOY 28 de enero del 2026, con el duelo entre el São Paulo y el Flamengo, enfrentamiento al cual llega el equipo rojinegro como favorito y crecido, luego del título de Copa Libertadores, aunque visitar la brava cancha del Estadio Morumbi será un reto de mucha relevancia.
El encuentro que da arranque al torneo más competitivo del mundo, tendrá su inicio a las 6:30 PM y podrás verlo EN VIVO por aztecadeportes.com, nuestra aplicación y por Azteca Deportes Network.
Hoje tem São Paulo no MorumBIS! É #DiaDeTricolor!— São Paulo FC (@SaoPauloFC) January 28, 2026
⚽️ São Paulo x Flamengo
🏟️ MorumBIS
⏰ 21h30
🏆 Brasileirão
📺 Globo, GE TV e Premiere
🎙️ SPFC Play
🎟️ Ingressos: https://t.co/ju8he6uTiZ#VamosSãoPaulo 🇾🇪 pic.twitter.com/fw2OZN0ide
Campeonatos de Brasileirao de Sao Paulo y Flamengo
En cuanto a campeonatos locales, el equipo de Flamengo tiene ocho títulos, el último data del 2020 y destaca siempre que ha sido dos veces bicampeón en 1982 y 1983.
El São Paulo tiene seis campeonatos y un ayuno de campeonatos desde el 2008, año en el sentenciaron el tricampeonato del 2006 al 2008.
Así llegan Sao Paulo y Flamengo para el juego de la fecha 1 del Brasileirao
El Tricolor, nombre que recibe el Sao Paulo llega con la motivación de su afición y figuras en el terreno de juego como lo son el delantero argentino Calleri y el atacante local Lucas Moura, mientras que el Mengão tienen una apuesta por el delantero brasileño Gabigol y el volante Arrascaeta. En los últimos cinco enfrentamientos, cada equipo cosechó dos victorias y un empate, reflejando la paridad histórica entre estas escuadras. La expectativa es alta: São Paulo buscará imponer su localía, mientras Flamengo intentará demostrar su poder ofensivo.
Flamengo debuta en el Brasileirao y prepara BOMBAZO con Lucas Paquetá
Flamengo alista un bombazo en el marco de su presentación en este torneo, y se dice que está muy adelantado el acuerdo para firmar a Lucas Paquetá y que pagarían al West Ham, la suma de 42 millones de euros, una cifra récord en la historia de esta competencia y del propio club.