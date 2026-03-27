Scaloni habla sobre la situación de Messi de cara al Mundial 2026

Faltando poco más de dos meses para el arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Selección de Argentina tiene un panorama complicado, pues existen muchas dudas sobre la participación de Messi en la justa mundialista. En medio de toda la polémica, el estratega argentino, Lionel Scaloni habló sobre la posibilidad de ver a su estrella en los duelos amistosos.

Durante la fecha FIFA, el combinado argentino se va a medir ante Mauritania y Zambia, encuentros que van a servir para que Scaloni vaya definiendo la lista de jugadores que va a llevar al mundial, tema en el que el técnico argentino ha sido muy claro, así lo mencionó en conferencia de prensa.

América podría tener ventaja ante el Inter Miami de Messi

En principio no vamos a llamar a los futbolistas para decirles que no. Uno le da vuelta a las ideas y creemos que es lo más justo. Vamos a dar la lista de los que van, pero no de los que no. Es un momento difícil

¿Scaloni cuenta con Messi para estos partidos?

Uno de los temas más importantes para el técnico argentino, es la participación de Messi en los duelos amistosos, situación que ya fue confirmada, aunque no está definido si va a entrar en el once inicial.

Messi va a jugar. No sé si de entrada en este o en el segundo, pero es una linda oportunidad para verlo en la cancha. Es lindo que vean cómo disfrutamos cuando estamos acá

¿Messi va a ir al mundial?

El estratega fue muy claro al hablar sobre la posible participación de Messi en el próximo mundial, afirmando que el delantero argentino se ganó el derecho a tomar esa decisión.