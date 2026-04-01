¿Se despide? Lionel Messi llora en Argentina y las sospechas no se hacen esperar

En Argentina hay una suposición y sospecha: Lionel Messi podría haber tenido su último partido con la albiceleste dentro de territorio argentino. Leo estuvo en la cancha en el encuentro ante Zambia con el que el combinado nacional se despidió de su afición antes de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y dejó momentos sensibles con el astro mundial inundado de lágrimas.

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Messi ha tenido toda una historia de amor que se sigue escribiendo, pero que tuvo como pináculo la conquista del Mundial del 2022. Por la edad y el ciclo que ha cumplido, todo apunta a que Messi le dirá adiós a la selección de Argentina luego del Mundial.

Messi podría tener un último partido en su país a manera de despedida, así como lo tuvo Ángel Di María hace un par de años, pero a reserva de lo que pase en el futuro, este 31 de marzo Messi pudo haber tenido su último cotejo vistiendo los colores de su selección.

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Lionel Messi em lágrimas após sua última partida pela seleção nacional em solo argentino.



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Messi llora ante el OLE OLE MESSI MESSI

La Bombonera de Boca Juniors coreó antes del partido a Messi, con un OLE, OLE, OLE, MESSI, y el jugador con ese semblante serio que le caracteriza, parece haber apretado los dientes mientras unas lágimas aparecían en su rostro.

El reconocimiento y la emoción lo superaron, pero también esa idea de que puede ser su adiós en selección en su país.

Messi marca GOLAZO y regala penal a Otamendi

El marcador ante Zambia terminó por 5-0, con golazo de Messi al 43', en una de esas triangulaciones de lujo de las cuales ha hecho centenares en su carrera y remató de zurda con potencia, volteando a la cabecera del Estadio abriendo los brazos hacia la afición.

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Al 50', un penal llegó para los argentinos y Messi con el balón le habló a Otamendi que se despide de Argentina. El defensor Otamendi no daba crédito a la invitación y Dibu Martínez lo empujó y motivó hasta que este se decidió.

Desde los 11 pasos tiró cruzado y marcó el gol que puso otro momento emotivo y con el que Messi se ganó más reconocimientos por darle ese penal a un histórico del equipo albiceleste.