¡Se les quemó la pólvora! La diferencia de goles entre José Juan Macías y Rogelio Funes Mori en 2025

José Juan Macías y Rogelio Funes Mori tienen un vínculo, ya que ambos jugadores han formado parte de Pumas. El primero de ellos es el nuevo refuerzo del club para lo que resta del Apertura 2025 y utilizará el número 11 por un significado especial . Mientras que el nacionalizado mexicano salió del club en esta temporada. Por ello, surgió la duda de cuál de los 2 delantero ha marcado más goles en este 2025.

Rogelio Funes Mori es quien ha anotado más goles en este 2025, pues lleva 2 goles. El primero de ellos fue en la Concachampions cuando aún pertenecía a Pumas, club con el que no tuvo un gran rendimiento, pues solo marcó 4 tantos durante 53 partidos disputados, según BeSoccer. Por estos registros no entró en planes y se marchó a León .

@rogeliofm9 Rogelio Funes Mori solo lleva 2 goles en este 2025: uno con Pumas y el otro con León

El mundialista con México en Qatar 2022 se marchó del conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en el Apertura 2025 y llegó con la Fiera, equipo en el que ya debutó y se estrenó como goleador en la Leagues Cup 2025, torneo en el que su club fracasó al quedar eliminado en la Fase de Grupos.

TE PUEDE INTERESAR:



El regreso de José Juan Macías tras 6 meses fuera de las canchas.

José Juan Macías regresará a las canchas después de estar 6 meses fuera, luego de que en febrero de este año Santos Laguna le rescindiera su contrato tras llegar a un acuerdo mutuo. Lo anterior, ya que el futbolista de 25 años no tuvo el rendimiento esperado, aunado a sus múltiples lesiones. Por ello, sorprendió a todos que Pumas lo presentara como su delantero para el Apertura 2025.

@jjmacias9 José Juan Macías solo lleva una anotación en este 2025 y fue con Santos Lagunas

“JJ” solo registra un gol en lo que va de este año y fue justamente en el Clausura 2025 cuando marcó su última anotación. No obstante, se espera que el artillero mexicano renazca de las cenizas como el Ave Fénix y vuelva al nivel que un día llegó a mostrar con León, cuando hizo 19 tantos en 40 partidos disputados. A ambos la pólvora se les quemó, se les mojó, pero buscan regresar.