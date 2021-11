¿Se retira Tévez?

Carlos Tévez rompió el silencio. La voz del Apache no se escuchaba desde que anunció su salida de Boca Juniors , en junio pasado. El atacante, quien dejó al club de sus amores por estar absolutamente desgastado y sin ganas de seguir, tras varios meses complicados por la internación hospitalaria de su padre y su posterior fallecimiento, no había hablado públicamente y su futuro permanecía como una incógnita. Hoy, Tévez habló y su siguiente paso quedó un poco más claro.

No extraña el fútbol

“Extrañar, la verdad que no extraño. La estoy pasando realmente bien con mi familia”, arrancó Carlitos en la charla que sostuvo con Mariano Closs en la señal de ESPN Argentina. Sobre su presente alejado de las canchas agregó que “me pasó que el sábado tuve un casamiento mientras Boca jugaba y pensaba que si estuviera jugando no podría estar ahí, o llegaba tarde y si era el resultado que se dio (perdieron 0-1), no llegaba”.

¿Podría volver?

Aunque, el último ídolo del club xeneize no le cerró del todo las puertas a una posible vuelta al futbol profesional. Tévez aseguró que, aunque se encuentra sin club y no tiene claro si volverá, él se cuida y se entrena para que, en caso de que surja una oferta interesante o a él le den ganas de jugar otra vez, estar en condiciones para que no sea tan difícil ponerse a punto.

Su relación con Barros Schelotto

Carlitos también explicó por qué su relación con Guillermo Barros Schelotto, otro ídolo de Boca y quien lo dirigió en dos ciclos en la institución, y dejó claro que el culpable fue él. “Con Guillermo me equivoqué yo. Primeramente, porque el día en que jugué el último partido en la Bombonera (en referencia al 2016 antes de que se fuera a China), cuando la gente gritó ´Carlitos no se va´, yo estaba medio en duda si firmar o no el contrato (con el Shanghai Shenhua)”.

Y sobre ese día amplió que cuando iba hacia el vestuario vio a su pareja y a su hija llorando y pidiéndole que no se fueran de Boca. Y entonces pasó lo siguiente “voy con Guillermo y le digo ´Guille, cuenta conmigo para la próxima temporada porque no me voy”. Horas más tarde y ya en frío, Tévez decidió embarcarse en la aventura asiática.

Relación sin retorno

El grave problema, además de que ya le había dicho a Barros Schelotto que no se iría, fue que por irse de vacaciones se le olvidó comunicarle a su DT el cambió de decisión. Por ende, Guillermo se enteró por otro lado que su jugador abandonaba al equipo. Cuando Tévez volvió al club en 2018, la relación entre ambos estaba totalmente rota.