Nota

¿Se va de WWE?, Penta revela sus planes a futuro en la lucha libre

A un año de su llegada a la empresa WWE, Penta Zero Miedo de la lucha libre, tiene claros sus objetivos dentro del ring.

Penta asegura que podría pelear en otras promotoras fuera de WWE
WWE.com
El Zero Miedo de la Lucha Libre, Penta, asegura estar listo para nuevos desafíos en su carrera
Luis Madrid - Marktube
Lucha Azteca
El universo de la lucha libre vive un momento de gran expectación, luego de las declaraciones de Penta Zero Miedo, quien habló abiertamente sobre su futuro dentro y fuera de la WWE. Durante una reciente entrevista en el podcast ‘Battleground’, el gladiador mexicano dejó entrever que no descarta la posibilidad de colaborar con otras empresas, incluyendo AAA , con la que la compañía estadounidense mantiene una relación profesional, similar a la que tiene con TNA.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Penta Zero Miedo va a seguir dentro de WWE

El enmascarado, conocido por su estilo agresivo y su lema “ Cero Miedo ”, aseguró que está dispuesto a enfrentar cualquier reto que se le presente en la industria. Para Penta, lo importante es seguir conquistando escenarios y demostrar su capacidad en cada ring donde se presente. “Vengo a la WWE a conquistar todo, pase lo que pase”, afirmó el luchador durante la charla, mostrando la confianza que lo caracteriza.

En ese sentido, Penta no cierra la puerta a regresar a la lucha libre mexicana con AAA, empresa donde se forjó parte de su leyenda y donde dejó combates memorables. Su objetivo, explicó, no es otro que seguir creciendo y conquistar todos los campeonatos posibles, ya sea en NXT, en AAA o incluso en TNA . Esta apertura demuestra su deseo de mantener viva la esencia del luchador que pelea sin miedo a las consecuencias, fiel a su identidad y a su público.

penta luchador wwe
Penta continua con su paso triunfal por la WWE

En los programas más recientes de Monday Night Raw, Penta ha dejado en claro que su siguiente gran meta es medirse con Dominik Mysterio por el Campeonato Intercontinental, aunque la fecha de ese combate aún no ha sido revelada oficialmente. Se especula que podría llevarse a cabo tras el evento Crown Jewel en Australia, previsto para mediados de octubre.

Con cada aparición, Penta reafirma su compromiso con la lucha libre y su intención de trascender fronteras. “Quiero mostrarle al mundo quién es el verdadero Penta”, declaró. “Porque Penta es pasión, agresividad y orgullo mexicano”. Su camino en la WWE apenas comienza, pero su historia, marcada por la entrega total, sigue escribiéndose también en el corazón de la afición que lo vio nacer en AAA.

Penta Zero Miedo
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

