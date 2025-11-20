Este luchador ganaría más que muchas estrellas de WWE... y eso que recién lo contrataron

La WWE probablemente es la empresa de lucha libre más poderosa del planeta y nadie sostiene lo contrario. El espectáculo que producen los estadounidenses es de un nivel muy alto, por ello los salarios incluso son bastante buenos y se indica que desde el mismo HHH se ha cuidado dicha situación. Sin embargo, Joe Hendry acaba de llegar y ganaría más que algunos luchadores que están directamente en Raw o SmackDown.

¿Por qué Joe Hendry gana más que algunos luchadores de WWE?

Para empezar, se debe indicar que Joe Hendry ya fue anunciado como parte de WWE tras dejar a su anterior empresa... TNA. Sin embargo lo que llamó la atención y lo cual se ha reportado en distintos medios, es el tema de la importancia que le darían. Y es que en una colaboración en este mismo año, las compañías ya mencionadas permitieron que el peleador enfrentara a Randy Orton en Wrestlemania 41.

Con esto en mente, medios como Fightful Select indican que el salario que tiene el luchador de 37 años es superior incluso al de algunos peleadores que están en las grandes marcas. Y es que el traspaso para el escocés se dio primero a NXT, aunque todo indica que para en breve dar el salto a las historias de WWE, que en estos momentos se perciben sumamente caóticas.

Ante eso, muchos están cuestionando si la información compartida por algunos medios es real, pues es extraño que un peleador que llega a NXT (una visión de desarrollo de talentos) tenga más relevancia económica que las estrellas de la marca roja y la marca azul.

¿Cuánto gana una superestrella de WWE?

Tal como se ha reportado, a pesar de las críticas que le han llegado a Triple H, los propios luchadores que hoy están en la empresa defienden al jefe máximo por el trato más humano que le da a sus figuras. Y en ese sentido, se reporta que el salario mínimo que una superestrella de WWE gana es de 350, 000 dólares al año… perteneciendo al roast principal. Y dependiendo el luchador que seas, las cifras van hasta más de 10 millones de dólares.