deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Lucha Azteca
Nota

Este luchador ganaría más que muchas estrellas de WWE... y eso que recién lo contrataron

Uno de los temas que siempre genera disputas en la industria es el de los salarios, por ello WWE sorprendió a varios, pues este luchador cobra como estelar.

luchador-joe-hendry-ganaria-mas-que-muchas-estrellas-wwe-pb-notas
Crédito: Instagram/@tripleh y Pixabay.
Pablo García - Marktube
Lucha Azteca
Compartir

La WWE probablemente es la empresa de lucha libre más poderosa del planeta y nadie sostiene lo contrario. El espectáculo que producen los estadounidenses es de un nivel muy alto, por ello los salarios incluso son bastante buenos y se indica que desde el mismo HHH se ha cuidado dicha situación. Sin embargo, Joe Hendry acaba de llegar y ganaría más que algunos luchadores que están directamente en Raw o SmackDown.

Chivas y Armando González en total sintonía | ¿Nuevo referente rojiblanco?

Te puede interesar - ¿Cuál es el salario de Dominik Mysterio en WWE?

Te puede interesar - ¿Cuándo se estrena en México la película donde comparten crédito CM Punk y Roman Reigns?

¿Por qué Joe Hendry gana más que algunos luchadores de WWE?

Para empezar, se debe indicar que Joe Hendry ya fue anunciado como parte de WWE tras dejar a su anterior empresa... TNA. Sin embargo lo que llamó la atención y lo cual se ha reportado en distintos medios, es el tema de la importancia que le darían. Y es que en una colaboración en este mismo año, las compañías ya mencionadas permitieron que el peleador enfrentara a Randy Orton en Wrestlemania 41.

Con esto en mente, medios como Fightful Select indican que el salario que tiene el luchador de 37 años es superior incluso al de algunos peleadores que están en las grandes marcas. Y es que el traspaso para el escocés se dio primero a NXT, aunque todo indica que para en breve dar el salto a las historias de WWE, que en estos momentos se perciben sumamente caóticas.

Ante eso, muchos están cuestionando si la información compartida por algunos medios es real, pues es extraño que un peleador que llega a NXT (una visión de desarrollo de talentos) tenga más relevancia económica que las estrellas de la marca roja y la marca azul.

¿Cuánto gana una superestrella de WWE?

Tal como se ha reportado, a pesar de las críticas que le han llegado a Triple H, los propios luchadores que hoy están en la empresa defienden al jefe máximo por el trato más humano que le da a sus figuras. Y en ese sentido, se reporta que el salario mínimo que una superestrella de WWE gana es de 350, 000 dólares al año… perteneciendo al roast principal. Y dependiendo el luchador que seas, las cifras van hasta más de 10 millones de dólares.

LO MÁS DESTACADO DE LUCHA AZTECA | Notas
¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!

Autor / Redactor

Pablo García - Marktube

Te Recomendamos

bue demon jr deja hospital
Lucha Azteca
Blue Demon Jr deja el hospital tras el fuerte accidente automovilístico
Thumbnail
Lucha Azteca
Cibernético está vendiendo la máscara que usó en Triplemanía 33
Thumbnail
Lucha Azteca
Lucha Libre AAA celebró la peregrinación 2025, previo a la Triplemanía
Alberto El Patrón Lucha Libre AAA Venga La Alegría
Lucha Azteca
Alberto El Patrón en DeporTV: Se ha hecho todo para poder regresar a WWE
Thumbnail
Lucha Azteca
Entrevista a Julissa Mexa, la mexicana que expondrá su cabellera
kahn del mal primo perro aguayo muerto
Lucha Azteca
Hijo del Perro Aguayo, la leyenda más joven de la lucha libre en morir | A una década de su fallecimiento
Thumbnail
Lucha Azteca
A 10 años del fallecimiento de El Hijo del Perro Aguayo | Kahn del Mal, primo del luchador, recuerda la trágica noche
penta entrevista wwe
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE
penta zero miedo lucha
Lucha Azteca
Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE
pentagon royal rumble 2025
Lucha Azteca
Penta Zero Miedo en Royal Rumble: Opinión de Alberto del Río
×
×