CONFIRMADO: Blue Demon Jr. regresará a luchar tras debatirse entre la vida y la muerte

Blue Demon Jr. vivió momentos complicados luego de sufrir un fuerte accidente automovilístico en el mes de octubre y que puso en riesgo su salud a debatirse entre la vida y la muerte, por lo que permaneció varios días en terapia intensiva . Pese a las adversidades, el luchador mexicano se repuso y ahora ya sueña con volver a los cuadriláteros.

El Demonio Azul habló acerca de su regreso a los encordados para La Tijera, en el que indicó que hay luchador para rato, pese a las versiones que apuntaban que ya jamás iba a regresar, como lo fue la vez que Halloween le quemó toda la espalda en una función .

@bluedemonjr El Demonio Azul anunció que regresará pronto a los cuadriláteros, luego de sufrir un accidente en la carretera de Puebla a CDMX

“Sí [me verán arriba de un cuadrilátero] y agradecer a la gente por todas las muestras de cariño. Por ahí andan circulando unos videos en los cuales dicen que ya fallecí; no les hagan caso”, mencionó Blue Demon Jr., aunque no reveló la fecha en la que volverá a luchar, pues no hace mucho fue dado de alta del hospital.

El hijo de la leyenda reapareció en público, pero esta vez para recibir un reconocimiento por sus 40 años de trayectoria que le fue otorgado por parte de la Dinastía del Texano.

¿Cuál fue el accidente que sufrió Blue Demon Jr. que lo dejó en terapia intensiva?

Blue Demon Jr. sufrió un accidente automovilístico la madrugada del 27 de octubre cuando circulaba a bordo de su vehículo en la carretera de Puebla a la Ciudad de México. Fue en este trayecto en el que supuestamente una piedra en el camino hizo que perdiera el control del volante y volcara.

El luchador mexicano permaneció varios días en terapia intensiva por la gravedad de los golpes, lo que derivó en un traumatismo craneoencefálico con edema cerebral severo y daño neurológico, que puso en algún momento su vida. No obstante, se supo reponer y en una semana fue dado de alta del hospital.