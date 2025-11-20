Gunther regresó y quiere escalar a lo más alto de WWE; estos son los planes de la empresa para él

En los años recientes una de las figuras que mejor nivel tuvo fue Gunther, tanto así que era uno de los campeones máximos de WWE. Lamentablemente una lesión lo alejó de los encordados y en su regreso luce imponente. Por ello, una gran parte de la afición le ve como uno de los rivales ideales para enfrentar a John Cena en su última lucha del próximo 13 de diciembre. Pero sin más, esto es lo que le esperaría al austríaco en su vuelta a las actividades.

¿Qué le espera a Gunther en su vuelta a la acción en WWE?

La lesión del atleta de 38 años se sintió totalmente anticlimática para el gran momento en el que se encontraba. Sin embargo, quedó ideal tras caer ante CM Punk en SummerSlam 2025 (2 y 3 de agosto), por ello se espera mucho poderío en su vuelta a los rings del wrestling estadounidense. Así lo demostró en el torneo que definirá al último rival en la carrera de John Cena.

Su contrincante en la primera ronda eliminatoria fue el talento de NXT, Je’Von Evans, quien aunque dio una gran presentación el pasado 17 de noviembre, no le alcanzó para derrotar al monstruo de Austria. Ante eso, la gente presume una vuelta en lo alto de un hombre que estaba en los eventos más importantes dentro de la empresa.

Por ello, sabiendo que Rusev, Sheamus, Jey Uso, L.A Knight y Solo Sikoa ya avanzaron en el torneo, la gente habla de un Cena vs Gunther con mucha lógica por la forma tan abrupta que se fue el nacido en Viena.

¿Qué luchadores podrían salir como rivales de Gunther en el torneo?

Con una sola presentación hecha tras operarse la nariz en agosto, Gunther debe esperar para conocer a su siguiente enemigo. Por ello, además de los hombres ya mencionados, se requiere la finalización de la ronda donde se concretará el Penta vs Finn Bálor y el Bronson Reed vs Carmelo Hayes. Aunque la gente quiere que el ex Campeón Mundial de Peso Completo subiendo al cuadrilátero a la brevedad posible.